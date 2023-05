Media: Ron DeSantis będzie się ubiegał o nominację republikanów w wyborach prezydenckich w 2024 roku

Ron DeSantis będzie ubiegać się o republikańską nominację na prezydenta - poinformowała w środę agencja Reutera. 44-letni gubernator Florydy, który złożył wniosek w sprawie swojej kandydatury w Federalnej Komisji Wyborczej, będzie rywalizować o nominację m.in. z byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem - przekazał "The Guardian".

Podczas transmisji w dyskusji ma wziąć udział Elon Musk . Właściciel Twittera potwierdził swój występ w konferencji zorganizowanej przez "The Wall Street Journal", ale podkreślił, że nie popiera DeSantisa.

DeSantis będzie rywalizować z Trumpem o głosy republikanów

Biorąc pod uwagę sondaże , wyborczą infrastrukturę i fundusze, jakimi dysponuje DeSantis, już na początku swej kampanii uważany jest za jednego z najlepiej uplasowanych polityków w tym wyścigu - komentuje Associated Press.

Sztab wyborczy Trumpa, świadomy silnej pozycji gubernatora Florydy, od kilku miesięcy inwestuje w reklamy polityczne mające go zdezawuować. Sam były prezydent również atakuje DeSantisa; kilka godzin przed oficjalnym ogłoszeniem jego politycznych planów napisał, że gubernator Florydy "potrzebuje rozpaczliwie przeszczepu osobowości". Analitycy polityczni zwracają jednak uwagę, że gubernator jest bardzo popularny na Florydzie, ale wyborcy republikanów w innych stanach nie znają go dobrze, a ponadto brakuje mu charyzmy i umiejętności dobrego prezentowania się w mediach, o ile nie są to starannie wyreżyserowane wystąpienia.