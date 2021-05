"Niezwykłe bohaterstwo i bezinteresowność". Medal Honoru dla 94-letniego weterana

Joe Biden nadał odznaczenie Ralphowi Puckettowi Juniorowi za wykazanie się "nadzwyczajnym bohaterstwem i bezinteresownością" w wojnie koreańskiej ponad 70 lat temu. Odniósł się także do służby Pucketta poza wojną koreańską i pochwalił Rangersa za jego przywództwo. Zauważył, że w 2015 roku oficer poparł w ramach równych szans powierzanie stanowisk bojowych kobietom.

- On prowadzi z przodu. Prowadzi poprzez przykład. Prowadzi sercem. On jest Rangersem. I tak właśnie prowadzą Rangersi, tak właśnie pan prowadzi - ocenił prezydent.

Rangers Lead The Way!

Rangers, oficjalnie United States Army Rangers, to elitarna jednostka piechoty amerykańskiej armii. Jej mottem jest "Rangers Lead The Way!" (Zawsze na czele!).