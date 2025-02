Amerykanin uwolniony z rosyjskiego więzienia. Trump: nie daliśmy Moskwie zbyt wiele

Skazany przez rosyjski sąd nauczyciel i były pracownik dyplomacji Marc Fogel powrócił do kraju w ramach wymiany więźniów. Nie jest jasne, kogo w zamian uwolniły Stany Zjednoczone. Prezydent Donald Trump - który przyjął Fogela w Białym Domu - powiedział, że USA dały Moskwie "niewiele" za uwolnienie Amerykanina.

"Prezydent Trump, Steve Witkoff i doradcy prezydenta wynegocjowali wymianę, która służy jako pokaz dobrej woli ze strony Rosjan i znak, że zmierzamy we właściwym kierunku, aby zakończyć brutalną i straszną wojnę na Ukrainie" - napisał w oświadczeniu doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Mike Waltz.

Trump: nie daliśmy Moskwie zbyt wiele

Prezydent USA Donald Trump pytany podczas ceremonii podpisywania rozporządzenia w Gabinecie Owalnym o to, czy USA zaoferowały Rosji coś w zamian za uwolnienie nauczyciela, Trump odpowiedział: "niewiele".

- Oni byli bardzo mili. Byliśmy traktowani bardzo dobrze przez Rosję. Właściwie mam nadzieję, że to początek relacji, w której możemy zakończyć tę wojnę i miliony ludzi przestaną być zabijane - dodał.

Biały Dom nie określił dotąd, co w zamian otrzymała Rosja, lecz zaznaczył, że był to ze strony Rosji "pokaz dobrej woli". Trump spotkał się z Foglem w Białym Domu we wtorek wieczorem.