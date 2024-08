Przyjął chrzest, chwilę później zginął, ratując dziewczynę 

21-letni Lincer Lopez utonął w jeziorze Waxahachie w Teksasie, próbując uratować topiącą się w nim dziewczynę - informują amerykańskie media. Do tragicznego zdarzenia doszło krótko po tym, jak 21-latek przyjął w tym jeziorze chrzest. Nastolatkę, której ruszył na ratunek, udało się uratować.

Do zdarzenia w wodach jeziora Waxahachie w Teksasie doszło w sobotę. 21-letni Lincer Lopez wraz ze swoją grupą ze wspólnoty religijnej przybyli nad jezioro, by wziąć udział w sakramencie chrztu. Lopez był jedną z osób, która krótko przed południem została ochrzczona w jego wodach.

Zmarł tuż po przyjęciu chrztu

Zgodnie z jego relacją mężczyzna od razu wykonał u dziewczyny resuscytację krążeniowo-oddechową, a następnie zabrał ją na brzeg jeziora. Wówczas dowiedział się, że Lincer Lopez nie wyszedł jeszcze z wody. Bell zawrócił wówczas na jezioro, by zlokalizować młodego mężczyznę. Odnalazł go po zanurkowaniu, życia 21-latka nie udało się jednak już uratować – informuje stacja.

"Nie zastanawiał się dwa razy"

- To po prostu tragedia, tragedia – powiedział w rozmowie ze stacją Jacob Bell. Mężczyzna przyznaje, iż "jest wdzięczny, że był na miejscu, ale wciąż zmaga się z tym, że nie zjawił się tam odpowiednio szybko", by zapobiec śmierci Lopeza. Opisując 21-latka, określił go mianem "bohatera". Podobnie w rozmowie z WFAA, lokalną filia ABC News, zmarłego przedstawił jego wuj Jacob Lopez.