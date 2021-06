Ujawnił kulisy rządów Trumpa, był oskarżany o kłamstwa i zdradę. Proces i śledztwo umorzone

Donald Trump ocenił, że książka jego byłego doradcy to "kompilacja kłamstw i zmyślonych historii". - Wiele z absurdalnych stwierdzeń, które mi przypisuje, nigdy nie miało miejsca, to czysta fikcja - zapewniał.

"Zamykając to postępowanie milcząco przyznano, że prezydent Trump działał bezprawnie"

Zanim książka pojawiła się w księgarniach, ówczesny departament sprawiedliwości bezskutecznie próbował zdobyć nakaz sądowy do wstrzymania publikacji. Resort kierowany przez administrację Trumpa argumentował, że książka zawiera poufne informacje, które mogą zagrażać bezpieczeństwu narodowemu. Po odrzuceniu tego wniosku Departament Sprawiedliwości złożył pozew cywilny przeciwko Boltonowi, domagając się pieniędzy, które Bolton zarobił na swojej książce. We wrześniu 2020 roku resort wszczął śledztwo, by ustalić, czy Bolton nie naruszył procedur bezpieczeństwa.