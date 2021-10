Stany Zjednoczone apelują do Korei Północnej o zakończenie prób rakietowych

Wzywamy Koreę Północną do zaprzestania prowokacji - zaapelował do reżimu w Pjongjangu specjalny przedstawiciel USA do spraw Korei Północnej Sung Kim. Apel to efekt kolejnej próby północnokoreańskiej rakiety balistycznej. Amerykański dyplomata zapewnił, że Stany Zjednoczone nie mają "wrogich zamiarów wobec KRLD".