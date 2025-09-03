Logo strona główna
Świat

Kongres upublicznił część dokumentów w sprawie Epsteina. "To nie wystarczy"

Kongres USA w Waszyngtonie
Sprośny list od Trumpa do Epsteina? "To nie moje słowa". Prezydent zapowiada pozew
Źródło: TVN24
Ponad 33 tysiące dokumentów dotyczących skazanego za przestępstwa seksualne Jeffreya Epsteina zostały ujawnione przez Komisję do spraw nadzoru Izby Reprezentantów. Materiały w sprawie nieżyjącego już finansisty zostały przekazane komisji przez Departament Sprawiedliwości w sierpniu.

Portal Axios podkreśla, że upublicznienie dokumentów to efekt wielomiesięcznych nacisków, by ujawnić zawartość akt sprawy Epsteina, co może osłabić działania części republikanów, którzy zabiegają o przyjęcie własnej petycji.

Departament Sprawiedliwości przekazał "tysiące stron" dokumentów w wyniku wezwania sądowego, a mają zostać dostarczone też kolejne materiały - poinformował portal.

Kongres USA w Waszyngtonie
Kongres USA w Waszyngtonie
Źródło: WILL OLIVER/PAP/EPA

Demokrata z Kalifornii Robert Garcia zaznaczył, że większość przekazanych właśnie dokumentów była już wcześniej publicznie dostępna. W ramach dochodzenia komisja do spraw nadzoru zaplanowała przesłuchania Billa i Hillary Clintonów, byłego dyrektora FBI Jamesa Comeya oraz byłego prokuratora federalnego Alexa Acosty.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Donald Trump i Jeffrey Epstein byli bliskimi przyjaciółmi. Sprawa miała ucichnąć, wypłynęły zdjęcia z wesela

Demokraci: to jedynie polityczna zasłona dymna

Przewodniczący komisji, republikanin James Comer, wystosował także wezwanie do zarządców majątku Epsteina o udostępnienie dokumentów, w tym "książki urodzinowej", którą miała sporządzić Ghislaine Maxwell, bliska współpracowniczka Epsteina. Termin odpowiedzi mija 8 września.

We wtorek znany z libertariańskich poglądów republikanin Thomas Massie złożył oficjalną petycję, aby - po uzyskaniu 218 podpisów - zmusić Izbę Reprezentantów do głosowania nad dalszym ujawnieniem akt.

- Mój zespół zrobił szybki przegląd i wygląda na to, że to masa zredagowanych dokumentów i nic nowego, więc to nie wystarczy - powiedział Axiosowi. Zapytał też Scotta Perry'ego, czy sygnował już petycję. Ten odpowiedział, że jeszcze nie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump i jego ówczesna dziewczyna - przyszła żona - Melania Knauss oraz Jeffrey Epstein i jego partnerka Ghislaine Maxwell. Zdjęcie wykonano w klubie Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie 12 lutego 2000 roku
Trump, Epstein i rozmowa o "sypianiu z tyloma mężatkami"
GettyImages-1230092311
Bunt w MAGA w sprawie Epsteina. "Nie będą tolerować tego, że są okłamywani"
Epstein, oskarżony o nakłanianie do prostytucji i wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt, zmarł w sobotę 10 sierpnia
Ujawniono listę nazwisk powiązanych ze sprawą Jeffreya Epsteina

Zamiar podpisania dokumentu wyraziła natomiast Marjorie Taylor Greene, Zadeklarowała, że popiera każdą formę ujawniania informacji. Demokraci uważają jednak, że upublicznienie to jedynie polityczna zasłona dymna i nie prowadzi do rzeczywistego ujawnienia istotnych informacji.

- Komisja do spraw nadzoru tak naprawdę nie prowadzi żadnego dochodzenia w sprawie Epsteina. Jeśli teraz ma się ono rozpocząć i mamy domagać się tych dokumentów, to jestem za. Ale twierdzenie, że komisja prowadziła jakieś wielkie dochodzenie, jest po prostu fałszywe. Nie, nie prowadziliśmy - oświadczył demokratyczny członek komisji Maxwell Frost. Z kolei republikanin Tim Burchett stwierdził: - To już jest bez znaczenia.

Jeffrey Epstein został znaleziony martwy w sierpniu 2019 roku w celi nowojorskiego więzienia. Oficjalnie uznano, że popełnił samobójstwo przez powieszenie. Okoliczności jego śmierci do dziś budzą jednak kontrowersje.

pc

Autorka/Autor: asty

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: WILL OLIVER/PAP/EPA

