Uszkodzenie skrzydła boeinga podczas lotu. "Odsłoniłam okno i się przestraszyłam"

Na pokładzie samolotu Delta Air Lines, lot numer 1893, który wystartował we wtorek z lotniska w Orlando do Austin-Bergstrom, znajdowało się 62 pasażerów i sześciu członków załogi. Jak podaje CNN, nagle poczuli, że samolot się trzęsie. Początkowo nie wzbudziło to ich podejrzeń. - Uznaliśmy, że to poważne turbulencje - mówiła CNN Shanila Arif. Jednak niedługo potem pasażerka przed nią zauważyła uszkodzenie skrzydła. - Odsłoniłam okno i się przestraszyłam - mówi Arif. Kobieta postanowiła nagrać film. Na nagraniu widać, jak jedna z klap oderwała się od skrzydła.

Kobieta martwiła się, że jeśli fragment całkowicie się oderwie, może uderzyć w ogon maszyny i spowodować katastrofę. Samolot godzinę później dotarł na lotnisko w Teksasie.

Część skrzydła samolotu oderwała się godzinę przed lądowaniem

Delta Air Lines w oświadczeniu poinformowały, że po bezpiecznym lądowaniu koło 15:30 na międzynarodowym lotnisku Austin-Bergstrom "załoga samolotu zgłosiła, że odnotowano uszkodzenia lewego skrzydła", a samolot został "wycofany z eksploatacji w celu przeprowadzenia konserwacji". Federalna Agencja Lotnictwa rozpoczęła śledztwo w tej sprawie, a linie lotnicze zobowiązały się do pełnej współpracy.

W zeszłym roku w samolocie Delty doszło do poważnej usterki, na skutek której "na wysokości 10 tys. stóp (ok. 3 kilometrów - red.) samolot nie był w stanie utrzymać ciśnienia". Z tego powodu części pasażerów zaczęła lecieć krew z uszu i nosa. Samolot bezpiecznie wylądował, według przewoźnika nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

