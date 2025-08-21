Logo strona główna
Świat

Uszkodzenie skrzydła boeinga podczas lotu. "Odsłoniłam okno i się przestraszyłam"

Awaria Boeinga 737 linii Delta Air Lines. Skrzydło uszkodziło się podczas lotu
Część skrzydła w Boeingu 737 uszkodzona podczas lotu linii Delta
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025
Podczas wtorkowego lotu Delta Air Lines do Teksasu w samolocie Boeing 737 oderwała się częściowo jedna z klap lewego skrzydła - poinformowała stacja CNN. Pasażerowie byli przekonani, że maszyna trzęsie się z powodu turbulencji, ale jedna z osób siedzących przy oknie zauważyła i nagrała uszkodzoną klapę.

Na pokładzie samolotu Delta Air Lines, lot numer 1893, który wystartował we wtorek z lotniska w Orlando do Austin-Bergstrom, znajdowało się 62 pasażerów i sześciu członków załogi. Jak podaje CNN, nagle poczuli, że samolot się trzęsie. Początkowo nie wzbudziło to ich podejrzeń. - Uznaliśmy, że to poważne turbulencje - mówiła CNN Shanila Arif. Jednak niedługo potem pasażerka przed nią zauważyła uszkodzenie skrzydła. - Odsłoniłam okno i się przestraszyłam - mówi Arif. Kobieta postanowiła nagrać film. Na nagraniu widać, jak jedna z klap oderwała się od skrzydła.

Kobieta martwiła się, że jeśli fragment całkowicie się oderwie, może uderzyć w ogon maszyny i spowodować katastrofę. Samolot godzinę później dotarł na lotnisko w Teksasie.

Awaria Boeinga 737 linii Delta Air Lines. Skrzydło uszkodzone podczas lotu do Teksasu
Awaria Boeinga 737 linii Delta Air Lines. Skrzydło uszkodziło się podczas lotu
Źródło: Shanila Arif via CNN Newsource

Część skrzydła samolotu oderwała się godzinę przed lądowaniem

Delta Air Lines w oświadczeniu poinformowały, że po bezpiecznym lądowaniu koło 15:30 na międzynarodowym lotnisku Austin-Bergstrom "załoga samolotu zgłosiła, że odnotowano uszkodzenia lewego skrzydła", a samolot został "wycofany z eksploatacji w celu przeprowadzenia konserwacji". Federalna Agencja Lotnictwa rozpoczęła śledztwo w tej sprawie, a linie lotnicze zobowiązały się do pełnej współpracy.

W zeszłym roku w samolocie Delty doszło do poważnej usterki, na skutek której "na wysokości 10 tys. stóp (ok. 3 kilometrów - red.) samolot nie był w stanie utrzymać ciśnienia". Z tego powodu części pasażerów zaczęła lecieć krew z uszu i nosa. Samolot bezpiecznie wylądował, według przewoźnika nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: CNN, The Independent

Źródło zdjęcia głównego: Shanila Arif via CNN Newsource

