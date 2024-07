W szeregach demokratów po niedzielnym ogłoszeniu przez Joe Bidena, że wycofuje się z walki o reelekcję, zapanował chaos - informują amerykańskie media. W wyścigu ma go zastąpić wiceprezydentka Kamala Harris, której sojusznicy zaczęli wzywać delegatów do poparcia polityczki. Błyskawiczną mobilizacją wykazali się darczyńcy. Jeden z nich - z Doliny Krzemowej - w pół godziny zebrał ponad milion dolarów. Są jednak inni potencjalni kandydaci.

Szok w szeregach demokratów

Jak zauważa "New York Times", ogłoszona w niedzielę decyzja Bidena o rezygnacji z kandydowania w listopadowych wyborach prezydenckich wobec presji najbliższych sojuszników pośród obaw, że jest zbyt słaby i stary, aby pokonać Donalda Trumpa , wywołała chaos.

"Washington Post" zwrócił z kolei uwagę, że oświadczenie Bidena wywołało szok w świecie polityki. "Wpędziło to Partię Demokratyczną w bezprecedensowy wyścig o namaszczenie nowego kandydata, który zmierzy się z byłym prezydentem Donaldem Trumpem" – podkreśla gazeta.

Kamala Harris za Joe Bidena? Jej sojusznicy chcą się upewnić

Joe Biden zaproponował na nową kandydatkę w wyścigu prezydenckim swoją wiceprezydentkę Kamalę Harris. Jak pisze Reuters, niemal natychmiast po ogłoszeniu tej decyzji sojusznicy i zwolennicy Harris zaczęli wzywać do zapewnienia poparcia delegatów dla jej nominacji przed Krajową Konwencją Demokratów, która odbędzie się w sierpniu.

Poparcie dla Harris nie jest jednak przesądzone. Członek Izby Reprezentantów, Lloyd Doggett, demokrata z Teksasu, który jako pierwszy publicznie wezwał prezydenta Bidena do wycofania się, ocenił że chociaż wiceprezydent Harris, którą poparł Biden, jest wiodącym kandydatem, partia powinna być "otwarta na inne utalentowane osoby".

Oprócz Harris w wyścigu prezydenckim po stronie demokratów jest jeszcze kilka innych nazwisk potencjalnych kandydatów . To m.in. gubernator stanu Michigan Gretchen Whitmer, gubernator Kalifornii Gavin Newsom czy gubernator stanu Illinois, biznesmen-miliarder JB Pritzker.

Bratanek prezydenta Johna F. Kennedy’ego Robert F. Kennedy Jr., niezależny kandydat do Białego Domu, wezwał Partię Demokratyczną do przeprowadzenia "otwartego" procesu nominacji nowego kandydata, zamiast "ponownie manipulować procesem nominacji, aby monumentalnie niepopularna wiceprezydent Harris weszła w buty prezydenta Bidena. (…). Gdyby zrobili to od początku, nie musiałbym opuszczać Partii Demokratycznej" - powiedział.