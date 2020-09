Biden w Kenoshy. Spotkał się z rodziną Jacoba Blake'a

- Mówił o tym, że nic go nie pokona i niezależnie od tego, czy będzie chodził, czy nie, to nie podda się - relacjonował rozmowę z nim Joe Biden na spotkaniu w luterańskim kościele. Udział wzięło w nim około 20 lokalnych działaczy oraz przedsiębiorców. Przed kościołem protestowali sympatycy Donalda Trumpa.

Protesty po akcji policji w Kenoshy

Po sierpniowych konwencjach obu partii faworytem większości sondaży pozostaje Biden. Tylko w sierpniu zebrał on na swoją kampanię ponad 360 mln dolarów. Tym samym - jak zauważa portal radia NPR - pobity został poprzedni miesięczny kampanijny rekord - należał on do Baracka Obamy, który we wrześniu 2008 roku zgromadził 193 mln dolarów.