Przy jego szpitalnym łóżku Biden składał pierwszą senacką przysięgę. Nie zabrakło go u boku ojca na inauguracji

Przemówienie Bidena do mieszkańców stanu Delaware, z którego był wybierany na senatora

Biden zawsze deklarował swoje silne przywiązanie do rodziny. We wtorek, żegnając swój rodzinny stan Delaware przed wyjazdem do Waszyngtonu, ze łzami w oczach wspominał swojego syna Beau, który w 2015 roku przegrał walkę z rakiem mózgu. - Żałuję tylko jednego, że nie ma go tutaj. To jego powinniśmy przedstawić jako prezydenta - mówił Biden, który o swoim synu mawiał, że jest jego "lepszą wersją".