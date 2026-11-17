Świat Joe Biden o Rzeszowie i "dwóch Trumpach" w nowej książce Oprac. Maciej Wacławik |

Kirby: była bardzo mała grupa ludzi w Białym Domu, która planowała wizytę Bidena w Kijowie (2023) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/TIERNEY L. CROSS/POOL

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Książka "Promise me, America" (w wolnym tłumaczeniu "Obiecaj mi, Ameryko") ukazała się we wtorek. Były prezydent USA opisuje w niej m.in. wizytę w Kijowie w lutym 2023 i wyzwania, jakie się wiązały z tym, by do końca "pozostała tajemnicą" - przekazał dziennikarz brytyjskiego dziennika "Guardian" Jakub Krupa w serwisie X.

Joe Biden w Kijowie, luty 2023 roku Źródło zdjęcia: Newscom/PAP/EPA

Streszczając dotyczące tego fragmenty, Krupa dodał, że Joe Biden "wyszedł z samolotu w Rzeszowie tylnymi drzwiami, niosąc bagaże, w bejsbolówce i maseczce na twarzy". Wymieniając inne polskie akcenty, dziennikarz pisze też, że Biden wspomniał o "pięknym" dworcu w Przemyślu.

W swoich opublikowanych dzisiaj wspomnieniach Joe Biden opisuje wyzwania, aby wizyta do Kijowa w lutym 2023 pozostała tajemnicą (wyszedł z samolotu w Rzeszowie tylnymi drzwiami, niosąc bagaże, w bejsbolówce i maseczce na twarzy) i pisze o “pięknej” stacji kolejowej w Przemyślu. pic.twitter.com/93lOUr4SsH — Jakub Krupa (@JakubKrupa) November 17, 2026 Rozwiń

Biden o wycofaniu się ze startu

W liczących 480 stron wspomnieniach Joe Biden opisuje również m.in. kulisy wycofania jego kandydatury z wyborów prezydenckich w 2024 roku. Pisze o presji ze strony Partii Demokratycznej, która do tego doprowadziła. Polityk stanowczo odrzuca zarzuty, że ponowny start był przejawem nadmiernych ambicji lub ignorowania obaw dotyczących wieku. "Czułem obowiązek kandydowania [...], wierzyłem też, że Donald Trump stanowi zagrożenie dla kraju, a ja jestem najlepszą osobą, by go pokonać" - uzasadnia Biden, który w przyszłym tygodniu kończy 84 lata.

Były prezydent podtrzymuje, że mimo wielu utalentowanych demokratycznych polityków, siebie uważał za najsilniejszego kandydata partii. "Możecie odrzucić tę ocenę. Ale znam proces, przez który przeszedłem. Był to przemyślany, ostrożny i rygorystyczny osąd" - przekonuje.

Biden opisuje też narastającą frustrację wobec partyjnych liderów, którzy po jego słabym występie w debacie z Trumpem zaczęli naciskać na jego wycofanie się z wyścigu. Według relacji byłego prezydenta rozmowy z kierownictwem partii miały zawsze podobny przebieg: chwalono jego dorobek, ostrzegano przed porażką z Trumpem i deklarowano szacunek dla jego decyzji. "W rzeczywistości jedyną decyzją, którą by uszanowali, było moje odejście" - opowiada.

Debata Biden-Trump Źródło zdjęcia: CNN/Reuters

"Dwóch Donaldów Trumpów"

Sporo miejsca poświęca Biden Donaldowi Trumpowi. Oskarża go m.in. o podsycanie ataku na Kapitol w styczniu 2021 roku. Krytykuje sposób zarządzania pandemią oraz język, który - jego zdaniem - pogłębił podziały społeczne. Jednocześnie przyznaje, że Trump potrafił być uprzejmy. Jako przykład przywołuje list pozostawiony dla niego w Białym Domu przez odchodzącego prezydenta. "To było tak, jakby istniało dwóch Donaldów Trumpów" - zwraca uwagę.

Dużo uwagi Biden poświęca pandemii Covid-19, która zdominowała początek jego prezydentury. Zarzuca administracji Trumpa, że nie zrobiła wystarczająco dużo, by przyspieszyć program szczepień i przypomina, że jednym z jego pierwszych celów było podanie 200 milionów dawek szczepionki w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania.

Biden o Strefie Gazy i Netanjahu

Odnosząc się do wojny w Strefie Gazy, demokrata podtrzymuje w swojej książce poparcie dla Izraela po ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. Przyznaje jednak, że wysiłki USA na rzecz ograniczenia skali izraelskich działań nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

"Zginęło zbyt wielu niewinnych Palestyńczyków. Zadano zbyt wiele cierpienia ludziom niemającym związku z Hamasem. Przez zbyt długi czas do Gazy trafiało zbyt mało żywności, wody, leków i paliwa. Noszę to w sobie. To była tragedia" - przyznaje.

Joe Biden krytycznie wypowiada się o premierze Izraela Benjaminie Netanjahu, któremu - według "Washington Post" - zarzuca zachowania przypominające Trumpa, w tym swobodne podejście do faktów i podporządkowywanie instytucji własnym interesom politycznym.

Joe Biden i Benjamin Netanjahu w Białym Domu. Zdjęcie z 25 lipca 2024 roku Źródło zdjęcia: SAMUEL CORUM/PAP/EPA

W końcowych fragmentach książki Biden apeluje do Amerykanów o przezwyciężenie podziałów. "Nie jesteśmy skazani na bezrefleksyjną akceptację. Możemy odrzucić próby definiowania nas poprzez różnice i dzielenia" - akcentuje. "Dopóki nie zostanę ostatecznie skreślony, będę się podnosił. I Ameryka także" - pisze w zakończeniu.

red. AZ