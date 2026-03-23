Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Świat MAGA oszalał na punkcie tej dziewczyny. A ona nie istnieje

dziewczyna ai sklej
Zuzanna Karczewska z Konkret24 o fake newsach na temat konfliktu na Bliskim Wschodzie
Źródło: TVN24
Treści na koncie instagramowym Jessiki Foster, atrakcyjnej blondynki służącej w armii USA i popierającej Donalda Trumpa, miały miliony wyświetleń. W internecie od pewnego czasu pojawiały się przypuszczenia, że kobieta nie jest prawdziwa. Sprawie przyjrzał się "Washington Post".

Cztery miesiące temu Jessica Foster zaczęła publikować na Instagramie swoje zdjęcia i nagrania. Prezentowała się jako patriotka służąca w amerykańskiej armii. Można było zobaczyć ją ubraną w mundur, na tle sprzętu wojskowego, w tym samolotów wojskowych, w otoczeniu innych żołnierek.

Pozowała do zdjęć ze znanymi politykami. Jednego dnia szła z Donaldem Trumpem po płycie lotniska, innego robiła sobie selfie z Trumpem i Władimirem Putinem albo z Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim. Wyglądało to tak, jakby znajdowała się w centrum najważniejszych politycznych wydarzeń. Dzięki takim treściom zyskała ponad milion obserwujących i jeszcze więcej wyświetleń. Setki tysięcy ludzi uwierzyło, że kobieta jest prawdziwa.

Klaudia Ziółkowska, Justyna Suchecka

Jessica Foster była wytworem AI

- Foster to kwintesencja tego, o czym marzą zwolennicy MAGA - zauważył w rozmowie z "WP" Sam Gregory z grupy Witness, która zajmuje się badaniem deepfake'ów. Dodał, że "w sieci jest mnóstwo prawdziwych i nieprawdziwych pięknych kobiet, ale taka, która jest tak blisko władzy i pojawia się przy najważniejszych wydarzeniach, ma zupełnie inny prestiż".

W internecie od pewnego czasu pojawiały się przypuszczenia, że kobieta nie jest prawdziwa. W poniedziałek dziennik "Washington Post" potwierdził, że "Foster jest iluzją" i została stworzona przez sztuczną inteligencję. "WP" zauważa, że w publicznych rejestrach nie ma żadnych informacji na temat potencjalnej służby wojskowej kogoś takiego, jak Foster.

Ponadto, na jej profilu można było odnaleźć wiele wskazówek świadczących o tym, że nie jest prawdziwy. Na mundurze kobiety widniały odznaki z różnymi stopniami wojskowymi, sugerujące, że jest ona albo sierżantem sztabowym, albo jednogwiazdkowym generałem. Pojawiały się też literówki czy zamienione słowa - wszystko to są błędy typowe dla AI.

Źródło: x.com/agtprpnabsrdty

Co promowała Jessica Foster?

Według "WP" na koncie Foster znajdowało się odesłanie do platformy OnlyFans, popularnej wśród twórców pornografii, ale konto zostało stamtąd usunięte. Później Foster odsyłała do innej, podobnej strony pornograficznej.

Ekspert od spraw technologii Sam Gregory zauważył, że twórcy takich fałszywych kont, jak to Foster, dzięki postępom w rozwoju AI są dziś w stanie stworzyć spójny wizerunek postaci i umieszczać ją na wielu różnych zdjęciach i filmach, obok znanych osób i wokół bieżących wydarzeń, mając nadzieję na zwiększenie zasięgu takiego konta. Gdy już przyciągną uwagę odbiorców, mogą przekierować użytkowników na płatne platformy, tak jak miało to miejsce w przypadku Foster.

"WP" zauważa, że szybki wzrost popularności Foster pokazuje strategię zdobywania uwagi w sieci - wiele prawicowych kont łączy promowanie patriotyzmu z pornografią, wykorzystuje fałszywe profile kobiet, by przyciągać internautów i zarabiać na ich zainteresowaniu oraz zdobywać korzyści polityczne.

Dotychczas wygenerowane przez AI kobiety, przedstawiające się jako policjantki czy żołnierki, zyskiwały ogromną popularność w mediach społecznościowych, gdzie tysiące użytkowników uznało je za prawdziwe.

Choć jeszcze w ubiegłym tygodniu na koncie Jessiki Foster na Instagramie pojawiały się nowe zdjęcia, konto zostało usunięte przez Metę, ponieważ naruszało zasady społeczności, podał "WP".

BIZNES

Opracowała Paulina Borowska / az

Źródło: "Washington Post", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: x.com/agtprpnabsrdty

Udostępnij:
Tagi:
USADonald Trump
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica