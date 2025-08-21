Wiceprezydent USA J.D. Vance i minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii David Lammy na wspólnym wędkowaniu Źródło: Reuters

- Nie sądzę, że powinniśmy ponosić ten ciężar. Uważam, że możemy być pomocni, jeśli to będzie konieczne, w powstrzymaniu wojny i położenia kresu zabijaniu – powiedział J.D. Vance w programie "Ingraham Angle" telewizji Fox News.

- Ale myślę, że powinniśmy oczekiwać i prezydent oczywiście tego oczekuje, że Europa będzie tu odgrywać główną rolę - powiedział Vance i dodał, że niezależnie od tego, jaką formę uzyskają gwarancje dla Ukrainy, to Europejczycy będą musieli ponieść "lwią część" ciężarów z nimi związanych.

J.D. Vance podczas spotkania z europejskimi przywódcami Źródło: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

Biały Dom: żołnierze USA nie będą stacjonować na terytorium Ukrainy

Wcześniej w środę rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła na konferencji prasowej, że amerykańscy żołnierze nie będą stacjonować na terytorium Ukrainy w ramach przyszłych gwarancji bezpieczeństwa. Zaznaczyła, że USA mogą pomóc w działaniach koordynacyjnych; możliwe są też inne działania w ramach tych gwarancji.

Dodała, że opracowane mają zostać ramy gwarancji bezpieczeństwa, które będą do zaakceptowania przez wszystkie strony i które pomogą w zagwarantowaniu długotrwałego pokoju na Ukrainie.

