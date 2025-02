Amerykańskie służby wypuszczają część zatrzymanych migrantów

Amerykańskie służby są zmuszone do wypuszczania niektórych zatrzymywanych migrantów, bo brakuje miejsca w przeznaczonych do ich przetrzymywania ośrodkach. W ostatni poniedziałek opuściło je ok. 160 osób - informują amerykańskie media.

Jak poinformowało we wtorek CBS News, ICE (federalny Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł) zwalnia część zatrzymanych wcześniej migrantów, ponieważ miejsca, w których są oni przetrzymywani, przekroczyły maksymalne dopuszczalne obłożenie. Amerykańska stacja, powołując się na wewnętrzne dane Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA podaje, że w niektórych ośrodkach zwalnianych jest kilkadziesiąt osób dziennie. W poniedziałek ICE miało uwolnić łącznie ok. 160 imigrantów.

CBS wskazuje, że we wtorek rano ICE przetrzymywało prawie 42 tysiące migrantów, chociaż w swojej sieci ośrodków (aresztów imigracyjnych) ma do dyspozycji tylko 38 521 miejsc. Stacja podkreśla, że "ponad połowa osób przebywających w aresztach została zatrzymana wzdłuż południowej granicy".

Migranci opuszczają ośrodki - ICE tłumaczy

W oświadczeniu dla CBC News agencja przyznała, że jej "nasilone" operacje doprowadziły do "znacznej liczby aresztowań cudzoziemców popełniających przestępstwa, co wymaga zwiększenia możliwości ich przetrzymywania". ICE informuje, że chce w tej kwestii współpracować z innymi służbami, w tym lokalnymi, "zwróciło się do Kongresu o zwiększenie funduszy", a także analizuje akta, by przyspieszać deportacje cudzoziemców z kryminalną przeszłością. Agencja dodaje, że przepisy imigracyjne nakładają na agencję obowiązek zwolnienia niektórych migrantów, zaznaczając, że zwolnieni pozostają pod nadzorem. CBS News podaje, że uwolnionym osobom agencja może założyć bransoletkę gps, by śledzić ich ruchy.