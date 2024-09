Haitańczycy pozywają Trumpa i Vance'a. Za stwierdzenia o imigrantach jedzących psy i koty 

Liderka Haitian Bridge Alliance, zrzeszającej Haitańczyków organizacji nonprofit, wniosła do sądu oskarżenie karne przeciwko Donaldowi Trumpowi i J.D Vance'owi. Ma to związek z powtarzanymi przez obu polityków nieprawdziwymi informacjami, jakoby imigranci z Haiti w mieście Springfield w stanie Ohio "jedli psy i koty".

Zarówno Donald Trump , jak i J.D Vance w ostatnich tygodniach kilkukrotnie powtórzyli w mediach nieprawdziwe twierdzenie, jakoby w Springfield w stanie Ohio zwierzęta domowe - takie jak psy, koty czy gęsi - były łapane i zjadane przez imigrantów z Haiti . Trump powiedział to nawet podczas telewizyjnej debaty z Kamalą Harris. Przed rozpowszechnianiem tych fałszywych informacji republikańskich polityków nie powstrzymały nawet kategoryczne stwierdzenia lokalnej policji i władz Springfield, że nic takiego w ich mieście nie miało miejsca.

Wśród oskarżeń skierowanych przez Guerline Jozef pod adresem Trumpa i Vance'a znalazły się m.in. zarzuty wywoływania fałszywych alarmów i angażowania się w nękanie telekomunikacyjne. Jak ustaliło NBC News, władze miasta odnotowały w tym miesiącu w Springfield 33 groźby ataków bombowych, co doprowadziło do tymczasowych zamknięć i ewakuacji szkół i budynków miejskich. Ofiarą gróźb padł też burmistrz miejscowości Rob Rue.

Ktoś inny "zostałby już aresztowany"

Subodh Chandra, prawnik reprezentujący Haitian Bridge Alliance, stwierdził, że gdyby ktokolwiek inny dopuścił się działań podobnych do tych, w jakie zaangażowali się Trump i Vance, "zostałby już aresztowany". Podkreślił, że politycy "muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności w taki sam sposób, w jaki każdy inny człowiek zostałby pociągnięty do odpowiedzialności".