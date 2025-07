Zarządza personelem w Białym Domu. Ukrywał, gdzie się urodził

Malta na ujęciach archiwalnych Źródło: Reuters

Sergio Gor jest dyrektorem biura personelu prezydenta USA Donalda Trumpa. Dotąd utrzymywał, że pochodzi z Malty. Jak jednak podał we wtorek dziennik "Times of Malta", powołując się na oficjalne dokumenty, w rzeczywistości Gor urodził się w ZSRR, na terenie dzisiejszego Uzbekistanu.

Skąd pochodzi Sergio Gor?

"Times of Malta" wskazuje, że dotychczas wątpliwości wzbudzała niechęć Gora do ujawnienia dziennikarzom miejsca swojego urodzenia. Mówił, że nie była to Rosja. Według "New York Post" Gor twierdził, że urodził się na Malcie. Jednak w dokumentach, do których dotarł maltański dziennik, napisano że Gor przyszedł na świat w Taszkencie pod nazwiskiem Gorokhovsky w 1986 roku. Miasto jest stolicą dzisiejszego Uzbekistanu.

Fakt, że Gor urodził się w Taszkencie, potwierdził portalowi prawnik urzędnika Robert Garson. Dodał jednak, że jego pierwsze wspomnienia z dzieciństwa związane są z Maltą. Portal podaje, że Gor identyfikuje się jako Maltańczyk i w bardzo młodym wieku zamieszkał w miejscowości Bormla (Cospicua), wchodzącej w skład maltańskich Trzech Miast.

W komentarzu dla dziennika szef maltańskiego MSZ Ian Borg wskazał na związki Gora z Maltą. - Tu się kształcił, mówi płynnie po maltańsku, utrzymuje głębokie i trwałe związki z tym krajem - powiedział.

Sergio Gor odpowiada w Białym Domu za zmiany kadrowe, w ramach których administracja Trumpa wymienia około 4 tys. urzędników. Dziennik "Washington Post" określał go jako "być może najpotężniejszego człowieka, o którym nie słyszeliście".

