Świat

Fotograf uchwycił modele na biurku Trumpa. Ruszyły spekulacje

Makiety łuku triumfalnego na biurku Donalda Trumpa w Gabinecie Owalnym
Donald Trump powitał Alexandra Stubba w Białym Domu
Źródło: Reuters

Podczas czwartkowego spotkania Donalda Trumpa z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem fotograf agencji AFP wykonał zdjęcie biurka w Gabinecie Owalnym. Widać na nim modele łuku triumfalnego. To wzbudziło pytania o plany Trumpa.

Na zdjęciu fotoreportera AFP widać mapę terenu wokół pomnika Lincolna oraz łuk znajdujący się po przeciwnej stronie rzeki Potomak w Waszyngtonie. Obok możemy dostrzec większy model łuku - z trzymającym pochodnię złotym aniołem i dwoma białymi orłami.

Modele przypominają Łuk Triumfalny w Paryżu, którego budowę zlecił Napoleon, by uczcić żołnierzy walczących podczas rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich.

Makiety łuku triumfalnego na biurku Donalda Trumpa w Gabinecie Owalnym
Makiety łuku triumfalnego na biurku Donalda Trumpa w Gabinecie Owalnym
Źródło: JIM WATSON/AFP/East News

Czyżby prezydent planował zbudowanie w Waszyngtonie swej najambitniejszej jak dotąd konstrukcji? - zastanawia się w piątek portal Axios. Biały Dom na razie nie odpowiedział na pytania o te plany.

Źródło: Google Maps

Trump już odmienił "niegdyś spartański" Gabinet Owalny

Projekt z biurka Trumpa przypomina szkic udostępniony przez Nicolasa Leo Charbonneau, pracownika firmy projektowej Harrison Design.

Charbonneau opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie rysunku, przedstawiające łuk na tym samym rondzie przy brzegu rzeki Potomak, z tymi samymi posągami orłów i anioła na szczycie. Połączył to z obchodami 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych, która będzie obchodzona w przyszłym roku.

Nie wiadomo, czy firma Harrison Design była zaangażowana w opracowanie planów łuku na biurku Trumpa - podaje "The Inependent".

Identyczny wpis znalazł się na facebookowym profilu "Trump na prezydenta", który ma 6,5 mln obserwujących.

Portal Axios przypomina, że Trump zdążył już ozdobić "niegdyś spartański" Gabinet Owalny licznymi złoceniami, ornamentami i obrazami, a Ogród Różany przed Białym Domem został pokryty płytami, na których ustawiono stoły i żółte oraz białe parasole.

>> "Złoto jest wszędzie", "wystrój jak u króla". Tak Trump zmienia Gabinet Owalny <<

Ponadto prezydent nakazał budowę sali balowej w Białym Domu. Ma ona kosztować 200 milionów dolarów i zostanie sfinansowana z datków od Trumpa i "innych darczyńców-patriotów".

Jak zmieniał się Gabinet Owalny
Donald Trump i Joe Biden. Gabinet Owalny przed tym, jak wprowadził się do niego Trump
Donald Trump i Joe Biden. Gabinet Owalny przed tym, jak wprowadził się do niego Trump
Źródło: Alexander Drago/EPA/PAP
Mark Rutte (z lewej) i Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Mark Rutte (z lewej) i Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Źródło: EPA/YURI GRIPAS
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Gabinecie Owalnym, 28 lutego 2025 r.
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Gabinecie Owalnym, 28 lutego 2025 r.
Źródło: JIM LO SCALZO/PAP/EPA
Mark Carney i Donald Trump w Gabinecie Owalnym, maj 2025 r.
Mark Carney i Donald Trump w Gabinecie Owalnym, maj 2025 r.
Źródło: PAP/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Gabinecie Owalnym, 18 sierpnia 2025 r.
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Gabinecie Owalnym, 18 sierpnia 2025 r.
Źródło: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT
Gabinet Owalny: Puchar Świata FIFA i zdjęcia
Gabinet Owalny: Puchar Świata FIFA i zdjęcia
Źródło: Al Drago/Bloomberg via Getty Images
Podkładka z napisem "Trump" na stole w Gabinecie Owalnym
Podkładka z napisem "Trump" na stole w Gabinecie Owalnym
Źródło: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Inspiracja starożytną Grecją i Rzymem

Pod koniec sierpnia Trump podpisał rozporządzenie instruujące architektów budynków administracji federalnej, by budowali je w stylu klasycystycznym, inspirowanym starożytną Grecją i Rzymem.

Biały Dom wyjaśnił, że w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne są inne style, ale muszą one "wyrażać godność, energię i stabilność amerykańskiego rządu" i zdobyć uznanie opinii publicznej. Administracja ma być informowana o projektach odbiegających od klasycyzmu.

Amerykański Instytut Architektów wyrażał "poważne zaniepokojenie", podkreślając, że budynki publiczne powinny odzwierciedlać różnorodność kulturową i geograficzną kraju.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: akr/lulu

Źródło: PAP, The Independent, Newsweek

Źródło zdjęcia głównego: JIM WATSON/AFP/East News

