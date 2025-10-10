Fotograf uchwycił modele na biurku Trumpa. Ruszyły spekulacje

Donald Trump powitał Alexandra Stubba w Białym Domu Źródło: Reuters

Podczas czwartkowego spotkania Donalda Trumpa z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem fotograf agencji AFP wykonał zdjęcie biurka w Gabinecie Owalnym. Widać na nim modele łuku triumfalnego. To wzbudziło pytania o plany Trumpa.

Na zdjęciu fotoreportera AFP widać mapę terenu wokół pomnika Lincolna oraz łuk znajdujący się po przeciwnej stronie rzeki Potomak w Waszyngtonie. Obok możemy dostrzec większy model łuku - z trzymającym pochodnię złotym aniołem i dwoma białymi orłami.

Modele przypominają Łuk Triumfalny w Paryżu, którego budowę zlecił Napoleon, by uczcić żołnierzy walczących podczas rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich.

Makiety łuku triumfalnego na biurku Donalda Trumpa w Gabinecie Owalnym Źródło: JIM WATSON/AFP/East News

Czyżby prezydent planował zbudowanie w Waszyngtonie swej najambitniejszej jak dotąd konstrukcji? - zastanawia się w piątek portal Axios. Biały Dom na razie nie odpowiedział na pytania o te plany.

Trump już odmienił "niegdyś spartański" Gabinet Owalny

Projekt z biurka Trumpa przypomina szkic udostępniony przez Nicolasa Leo Charbonneau, pracownika firmy projektowej Harrison Design.

Charbonneau opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie rysunku, przedstawiające łuk na tym samym rondzie przy brzegu rzeki Potomak, z tymi samymi posągami orłów i anioła na szczycie. Połączył to z obchodami 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych, która będzie obchodzona w przyszłym roku.

Nie wiadomo, czy firma Harrison Design była zaangażowana w opracowanie planów łuku na biurku Trumpa - podaje "The Inependent".

Portal Axios przypomina, że Trump zdążył już ozdobić "niegdyś spartański" Gabinet Owalny licznymi złoceniami, ornamentami i obrazami, a Ogród Różany przed Białym Domem został pokryty płytami, na których ustawiono stoły i żółte oraz białe parasole.

>> "Złoto jest wszędzie", "wystrój jak u króla". Tak Trump zmienia Gabinet Owalny <<

Ponadto prezydent nakazał budowę sali balowej w Białym Domu. Ma ona kosztować 200 milionów dolarów i zostanie sfinansowana z datków od Trumpa i "innych darczyńców-patriotów".

Inspiracja starożytną Grecją i Rzymem

Pod koniec sierpnia Trump podpisał rozporządzenie instruujące architektów budynków administracji federalnej, by budowali je w stylu klasycystycznym, inspirowanym starożytną Grecją i Rzymem.

Biały Dom wyjaśnił, że w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne są inne style, ale muszą one "wyrażać godność, energię i stabilność amerykańskiego rządu" i zdobyć uznanie opinii publicznej. Administracja ma być informowana o projektach odbiegających od klasycyzmu.

Amerykański Instytut Architektów wyrażał "poważne zaniepokojenie", podkreślając, że budynki publiczne powinny odzwierciedlać różnorodność kulturową i geograficzną kraju.

