Świat "Aligatorowe Alcatraz" do zamknięcia. Tak władze tłumaczą decyzję Oprac. Aleksandra Sapeta |

"Aligatorowe Alcatraz", które się podoba Trumpowi, budzi protesty mieszkańców Źródło wideo: Przemysław Kaleta/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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Gubernator Florydy Ron DeSantis spodziewa się całkowitego demontażu obiektu w ciągu tygodnia lub dwóch. - Aligatorowe Alcatraz spełniło rolę, do której zostało zaprojektowane - powiedział republikański gubernator na konferencji prasowej na terenie tego obiektu na Florydzie. Podsumował, że przez ośrodek przeszło 21 tysięcy osób, które zostały następnie deportowane.

Gubernator Florydy Ron DeSantis na konferencji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Już w poniedziałek stacja CBS News podała, że firmom odpowiadającym za funkcjonowanie obiektu polecono, by rozpoczęły prace mające na celu zamknięcie ośrodka.

Nieludzkie warunki w ośrodku detencyjnym

Pod koniec ubiegłego tygodnia amerykańskie władze poinformowały, że wszyscy zatrzymani imigranci, którzy byli w ośrodku, zostali przeniesieni do innych placówek. Według CBS niektórych deportowano do krajów trzecich. Władze tłumaczyły to rozpoczynającym się sezonem huraganów. Agencja AP zauważyła wówczas, że placówkę otwarto 11 miesięcy temu, podczas sezonu huraganowego. Na Florydzie rozpoczyna się on w czerwcu i trwa do listopada.

Ośrodek detencyjny dla imigrantów na Florydzie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Warte 1,2 mld dolarów przedsięwzięcie było przedstawiane przez gubernatora i prezydenta Donalda Trumpa jako model do naśladowania dla innych stanów - przypomniała stacja CBS News. Według niej o zamknięciu kontrowersyjnego obiektu przesądziły wysokie koszty jego utrzymania. Prezydent USA osobiście odwiedził miejsce po jego otwarciu.

Panujące w ośrodku warunki ostro krytykowali prawnicy, rodziny zatrzymanych oraz organizacje broniące praw człowieka.

Ośrodek detencyjny "aligatorowego Alcatraz" dla imigrantów na Florydzie Źródło: Reuters

Otoczony mokradłami pełnymi aligatorów i pytonów ośrodek powstał latem ubiegłego roku na terenie dawnego lotniska szkoleniowego.

Przetrzymywani skarżyli się na utrudniony kontakt z prawnikami oraz bardzo złe warunki sanitarne. Relacjonowali, że w jedzeniu znajdowano robaki, toalety nie działały prawidłowo, podłogi były zalewane wodą zmieszaną z nieczystościami, a wszędzie roiło się od komarów i innych insektów - przekazała Associated Press.

Donald Trump po powrocie do Białego Domu w 2025 roku zaostrzył przepisy dotyczące pobytu w USA, w tym dla migrantów z państw Ameryki Południowej i Afryki. Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) rozpoczął masowe zatrzymania i deportacje imigrantów.

"Aligatorowe Alcatraz" dla imigrantów na Florydzie Źródło: Reuters

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