Świat Planowali wywołać panikę i strzelać do uciekających. Kolejne zatrzymania w USA Maciej Wacławik |

Reporter "Faktów" TVN Marcin Wrona o przygotowaniach do gali UFC przed Białym Domem Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SHAWN THEW

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Kluczowe fakty: Zatrzymani rzekomo planowali wykorzystać do ataku drony.

Kilka dni wcześniej FBI zatrzymało pięć osób, które miały planować spisek.

Do zatrzymań doszło po telefonicznej interwencji matek jednego z zatrzymanych.

FBI przeprowadziło aresztowania dwóch mężczyzn w ostatnich dniach w stanach Waszyngton i Missouri. W poniedziałek po raz pierwszy ujęci przez służby pojawili się przed sądami federalnymi. Według prokuratury mieszkaniec stanu Waszyngton wspólnie z innymi osobami planował zdobycie, a następnie użycie dronów uzbrojonych w materiały wybuchowe. Z kolei mieszkaniec Missouri miał posiadać broń oraz zgodzić się na wytwarzanie części do dronów, które miały zostać wykorzystane do realizacji spisku - podano w komunikacie resortu sprawiedliwości.

Z ustaleń śledczych wynika, że plan zakładał przeprowadzenie ataku dronami, co miałoby wywołać panikę i skłonić uczestników do ucieczki w przeciwnym kierunku. Tam mieli czekać pozostali uczestnicy spisku, wyposażeni w karabiny snajperskie oraz inną broń, gotowi otworzyć ogień do uciekających osób - przekazał Departament Sprawiedliwości.

Od telefonu matki po interwencję FBI

Wcześniej w związku z planowanym atakiem postawiono zarzuty już pięciu osobom. Wśród nich jest 19-letni Tycen Proper. Portal ABC News w piątek dotarł do dokumentów, w których opisano telefony matki nastolatka. Kobieta na cztery dni przed planowaną przed Białym Domem galą UFC zaalarmowała organy ścigania, mówiąc, że wyniosła z pokoju syna broń. - Nawet nie wiemy, co chce zrobić. Chciałby wyjechać w ten weekend z grupą ludzi, żeby walczyć ze skorumpowanym rządem - powiedziała Amerykanka dyspozytorowi.

Ze skargi wynika, że dzień po tym telefonie miejscowe biuro szeryfa skontaktowało się z FBI, które sprawdziło telefon 19-latka, znajdując w nim rozmowy na jednym z komunikatorów. Miały dotyczyć planu ataku w Waszyngtonie.

"Rozmowy telefoniczne matki Propera dają w wgląd sprawę, która zaczęła się jako lokalne śledztwo policyjne, ale szybko przerodziła się w ogólnokrajowe śledztwo z udziałem FBI, Secret Service i ATF (Biuro ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej oraz Materiałów Wybuchowych - red.)" - podsumował portal ABC News.

Gala na terenie Białego Domu

Zorganizowana 14 czerwca gala UFC Freedom 250 odbyła się z okazji 250. rocznicy powstania USA, w 80. urodziny prezydenta Donalda Trumpa oraz w Dniu Flagi. Widowisko na terenie Białego Domu oglądały ponad cztery tysiące gości. Na gali obecny był prezydent RP Karol Nawrocki. Na widowni byli też członkowie rodziny Trumpa, w tym pierwsza dama Melania, politycy, lobbyści, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych (m.in. szef Mety Mark Zuckerberg). Dużą część widzów stanowili wojskowi. Dodatkowo według różnych szacunków około 85 tysięcy śledziło walki na telebimach rozstawionych w strefie dla fanów w pobliskim parku Ellipse.