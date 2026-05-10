Świat

Eksplozja łodzi w pobliżu Miami Beach. Wielu rannych

Eksplozja na łodzi turystycznej w pobliżu Miami Beach
Źródło: Reuters
Po eksplozji na łodzi turystycznej w pobliżu Miami Beach służby ogłosiły zdarzenie o charakterze masowym drugiego stopnia. Świadkowie relacjonowali, że jednostka została błyskawicznie objęta płomieniami.

Do eksplozji doszło w sobotę około godziny 13 czasu lokalnego (około 19 w Polsce) w pobliżu popularnej mielizny Haulover Sandbar. To często wybierane przez turystów miejsce ze względu na czystą i płytką wodę - zauważa BBC.

Straż pożarna hrabstwa Miami-Dade poinformowała, że na miejsce skierowano ponad 25 jednostek ratowniczych. W akcji uczestniczyli również funkcjonariusze Straży Wybrzeża USA oraz komisji ochrony przyrody Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

Źródło: Google Maps

Na nagraniu jednego ze świadków zdarzenia, do którego dotarła agencja Reuters, widać lądujący na miejscu śmigłowiec.

11 rannych

Jak podała stacja CBS News, po przybyciu na miejsce ratownicy zastali wielu poszkodowanych z różnymi obrażeniami, w tym z oparzeniami oraz ciężkimi urazami mechanicznymi. - Do lokalnych szpitali przewieziono 11 osób - poinformował dowódca batalionu straży pożarnej Miami-Dade Juan Arias. Ze względu na liczbę rannych służby ogłosiły zdarzenie o charakterze masowym drugiego stopnia.

- Widzieliśmy trzy osoby wyrzucone siłą wybuchu za burtę. Sternik najwyraźniej się spieszył, uruchomił silnik bez otwarcia luków i bez włączenia wentylatorów. Wtedy doszło do wybuchu - powiedział kapitan przepływającej niedaleko łodzi Robert Lee. W jego opinii eksplozja mogła być spowodowana nagromadzeniem się oparów paliwa. Świadkowie relacjonowali, że jednostka została błyskawicznie objęta płomieniami.

Haulover Sandbar, Floryda
Źródło: Reuters

Również agencja Reuters, powołując się na relację świadka, poinformowała, że prawdopodobną przyczyną wypadku był wyciek gazu lub paliwa. Oficjalnie służby nie potwierdziły jeszcze bezpośredniej przyczyny eksplozji.

Arias zaapelował do motorowodniaków o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednie przygotowanie techniczne jednostek. - O tej porze roku na wodzie panuje duży ruch, dlatego niezbędne jest posiadanie radia, kamizelek ratunkowych, gaśnic oraz obecność doświadczonego sternika na pokładzie - podkreślił Arias.

Aleksandra Sapeta
