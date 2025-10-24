Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

Egzekucja z użyciem gazu w USA. "Dotychczas najgorsza"

Sąd Najwyższy orzekł w sprawie egzekucji
Protest przeciwko karze śmierci w USA. Nagranie archiwalne
Źródło: Reuters Archive
W Alabamie stracono skazanego na karę śmierci 54-letniego Anthony'ego Boyda. Egzekucja, którą wykonano za pomocą azotu, trwała dłużej niż poprzednie z zastosowaniem tej samej metody. Obecny na miejscu pastor określił ją jako "dotychczas najgorszą".
Kluczowe fakty:
  • Od 2024 roku w stanie Alabama przeprowadza się egzekucje z użyciem czystego azotu.
  • Obietnica, że azot to "szybka, bezbolesna i łatwa forma egzekucji" jest daleka od prawdy - twierdzi obecny przy egzekucji pastor.
  • Skazany starał się o zmianę metody wykonania kary śmierci, ale sąd odrzucił jego wnioski.

54-letni Anthony Boyd z Alabamy skazany na śmierć został za pomoc w spaleniu żywcem Gregory'ego Huguley'a w 1993 roku z powodu 200 dolarów długu za narkotyki. Zdaniem świadków strony oskarżającej, Boyd miał skleić stopy Huguley'a taśmą, a następnie inny mężczyzna oblał go benzyną i podpalił. Adwokacji obrony twierdzili z kolei, że w noc zabójstwa Boyd był na imprezie, a złożone w ramach ugody zeznania w tej sprawie były niewiarygodne.

Skazany został w czwartek stracony za pomocą gazu - azotu. Mężczyzna czekał na wykonanie wyroku od 1995 roku.

"Nikogo nie zabiłem"

W swoich ostatnich słowach Boyd stwierdził, że jest niewinny, i skrytykował system wymiaru sprawiedliwości. - Nikogo nie zabiłem. Nie brałem udziału w zabójstwie kogokolwiek - mówił. - Nie będzie sprawiedliwości, dopóki nie zmienimy tego systemu - dodał. Na koniec powiedział "do dzieła". Alabama zaczęła stosować azot w egzekucjach w ubiegłym roku. Metoda ta polega na umieszczeniu specjalnej maski gazowej na twarzy osoby skazanej i zastąpienia powietrza czystym azotem, powodując w ten sposób śmierć z powodu braku tlenu.

Egzekucja azotem w USA

Choć władze nie podały dokładnego czasu trwania wykonania kary śmierci, to egzekucja Boyda zdawała się trwać dłużej niż poprzednie z użyciem tej metody. Przy umierającym obecny był pastor Jeff Hood, który asystował również przy pierwszej egzekucji z użyciem azotu w Alabamie. Stracenie Boyda określił jako "najgorsze jak dotąd". Jego zdaniem osoby przeprowadzające egzekucję są "absolutnie niekompetentne". A obietnica władz Alabamy, że azot to "szybka, bezbolesna i łatwa forma egzekucji" jest daleka od prawdy.

Komisarz Służby Więziennej Alabamy John Hamm, ocenił, że chociaż egzekucja trwała dłużej niż poprzednie, to była "zaledwie kilka minut dłuższa niż niektóre inne".

Przed egzekucją prawnicy Boyda zwrócili się do sędziego federalnego z prośbą o wstrzymanie jej, aby poddać tę metodę dokładniejszej analizie. Sędzia federalny odrzucił jednak ten wniosek. W czwartek po południu Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odrzucił również wniosek Boyda o wstrzymanie egzekucji i zamiast tego zezwolenie na jego rozstrzelanie.

Do tej pory metody z użyciem azotu użyto do egzekucji w USA osiem razy, z czego siedem w Alabamie i jeden raz w Luizjanie.

Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: NBC News

Źródło zdjęcia głównego: Wikipedia (CC BY-SA) | CACorrections

USAkara śmierciKara śmierci w USA
