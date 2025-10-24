Egzekucja z użyciem gazu w USA. "Dotychczas najgorsza"

Protest przeciwko karze śmierci w USA. Nagranie archiwalne Źródło: Reuters Archive

Kluczowe fakty: Od 2024 roku w stanie Alabama przeprowadza się egzekucje z użyciem czystego azotu.

Obietnica, że azot to "szybka, bezbolesna i łatwa forma egzekucji" jest daleka od prawdy - twierdzi obecny przy egzekucji pastor.

Skazany starał się o zmianę metody wykonania kary śmierci, ale sąd odrzucił jego wnioski.

54-letni Anthony Boyd z Alabamy skazany na śmierć został za pomoc w spaleniu żywcem Gregory'ego Huguley'a w 1993 roku z powodu 200 dolarów długu za narkotyki. Zdaniem świadków strony oskarżającej, Boyd miał skleić stopy Huguley'a taśmą, a następnie inny mężczyzna oblał go benzyną i podpalił. Adwokacji obrony twierdzili z kolei, że w noc zabójstwa Boyd był na imprezie, a złożone w ramach ugody zeznania w tej sprawie były niewiarygodne.

Skazany został w czwartek stracony za pomocą gazu - azotu. Mężczyzna czekał na wykonanie wyroku od 1995 roku.

"Nikogo nie zabiłem"

W swoich ostatnich słowach Boyd stwierdził, że jest niewinny, i skrytykował system wymiaru sprawiedliwości. - Nikogo nie zabiłem. Nie brałem udziału w zabójstwie kogokolwiek - mówił. - Nie będzie sprawiedliwości, dopóki nie zmienimy tego systemu - dodał. Na koniec powiedział "do dzieła". Alabama zaczęła stosować azot w egzekucjach w ubiegłym roku. Metoda ta polega na umieszczeniu specjalnej maski gazowej na twarzy osoby skazanej i zastąpienia powietrza czystym azotem, powodując w ten sposób śmierć z powodu braku tlenu.

Egzekucja azotem w USA

Choć władze nie podały dokładnego czasu trwania wykonania kary śmierci, to egzekucja Boyda zdawała się trwać dłużej niż poprzednie z użyciem tej metody. Przy umierającym obecny był pastor Jeff Hood, który asystował również przy pierwszej egzekucji z użyciem azotu w Alabamie. Stracenie Boyda określił jako "najgorsze jak dotąd". Jego zdaniem osoby przeprowadzające egzekucję są "absolutnie niekompetentne". A obietnica władz Alabamy, że azot to "szybka, bezbolesna i łatwa forma egzekucji" jest daleka od prawdy.

Komisarz Służby Więziennej Alabamy John Hamm, ocenił, że chociaż egzekucja trwała dłużej niż poprzednie, to była "zaledwie kilka minut dłuższa niż niektóre inne".

Przed egzekucją prawnicy Boyda zwrócili się do sędziego federalnego z prośbą o wstrzymanie jej, aby poddać tę metodę dokładniejszej analizie. Sędzia federalny odrzucił jednak ten wniosek. W czwartek po południu Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odrzucił również wniosek Boyda o wstrzymanie egzekucji i zamiast tego zezwolenie na jego rozstrzelanie.

Do tej pory metody z użyciem azotu użyto do egzekucji w USA osiem razy, z czego siedem w Alabamie i jeden raz w Luizjanie.

