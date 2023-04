Troje 7-latków przewieziono ze szkoły do szpitala po zażyciu metamfetaminy. Dzieci myślały, że to słodycze

Grupa siedmiolatków z amerykańskiego stanu Maryland znalazła pudełko wypełnione "czymś niebieskim", co uznali za słodycze. Troje dzieci po zjedzeniu nieznanej substancji skarżyło się na zawroty głowy i trafiło do szpitala - informuje ABC News. Śledztwo wykazało, że rzekome "cukierki" w rzeczywistości były narkotykiem powiązanym z metamfetaminą.

Do zdarzenia doszło 17 kwietnia w szkole podstawowej w mieście Rockville, położonym niedaleko Waszyngtonu. Jak podaje ABC News, powołując się na informacje policji z hrabstwa Montgomery, tego dnia trzech 7-letnich uczniów zgłosiło się do pielęgniarki, narzekając na zawroty głowy. Do szkoły od razu wezwano pogotowie. Dzieci zostały profilaktycznie przewiezione do szpitala. Nie ma informacji o tym, aby któreś z nich odniosło poważniejsze szkody. "Śledztwo wykazało, że grupa uczniów znalazła pudełko z czymś niebieskim, co uznali za cukierki" - przekazali cytowani przez portal przedstawiciele lokalnych władz. ABC News zaznacza, że nie jest jasne, czy dzieci natrafiły na pudełko na terenie szkoły, czy gdzieś indziej.