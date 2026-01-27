Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Dowodził działaniami w Minneapolis. Media: kontrowersyjny funkcjonariusz odwołany

Gregory Bovino
Alex Pretti popychany przez funkcjonariuszy federalnych
Źródło: Reuters
Greg Bovino został odwołany z funkcji dowódcy straży granicznej USA - poinformowały w poniedziałek amerykańskie media. Przedstawicielka Białego Domu zaprzeczyła tym doniesieniom. Bovino kierował operacjami służb imigracyjnych w Minneapolis, gdzie w sobotę jego podwładni zastrzelili mężczyznę.

Dowódca straży granicznej Border Patrol Greg Bovino w ostatnich tygodniach stał się twarzą deportacyjnych operacji służb, wzbudził frustrację przedstawicieli administracji Donalda Trumpa swoim podejściem do zastrzelenia przez swoich funkcjonariuszy mężczyzny w Minneapolis - podała stacja CNN.

Godziny po zdarzeniu Bovino bezpodstawnie twierdził, że 37-letni pielęgniarz Alex Pretti zamierzał przeprowadzić "masakrę" na jego podwładnych, a w niedzielnym wywiadzie dla CNN oznajmił, że nie Pretti jest ofiarą, lecz funkcjonariusze.

"Profesjonalista", "troszczył się o sprawiedliwość". Zastrzelił go funkcjonariusz ICE
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Profesjonalista", "troszczył się o sprawiedliwość". Zastrzelił go funkcjonariusz ICE

Magazyn "Atlantic" napisał, że Bovino został odwołany z funkcji dowódcy i powróci do swoich poprzednich zadań w Kalifornii, gdzie wkrótce ma przejść na emeryturę. Również źródło agencji Reuters przekazało, że Bovino nie sprawuje już funkcji dowódcy. O odwołaniu Bovino informowała też telewizja NewsNation z powołaniem na źródła.

Do doniesień medialnych odniosła się rzeczniczka departamentu bezpieczeństwa krajowego Tricia McLaughlin. "Gregory Bovino NIE został zwolniony ze swoich obowiązków. Tak jak rzeczniczka (Karoline Leavitt) powiedziała na podium Białego Domu, dowódca jest kluczową częścią zespołu prezydenta i wspaniałym Amerykaninem"- napisała McLaughlin w serwisie X.

"Atlantic", powołując się na dwa źródła, poinformował też, że sekretarz bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem i jej bliski doradca Corey Lewandowski, którzy byli największymi zwolennikami Bovino w tym resorcie, są zagrożeni utratą pracy.

Gregory Bovino
Gregory Bovino
Źródło: Benjamin Hanson/Abaca/EPA/PAP

Biały Dom: agenci Border Patrol mogą opuścić Minneapolis

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump wysłał do Minneapolis koordynatora polityki imigracyjnej, "cara od granicy" Toma Homana, by kierował operacjami w Minnesocie.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Analiza nagrań zabójstwa sekunda po sekundzie. Co stało się w Minneapolis?

Według doniesień między innymi Fox News, w przeciwieństwie do preferującego agresywne operacje Bovino, Homan opowiadał się za skupieniem służb na zatrzymywaniu i deportacji "najgorszych z najgorszych" nielegalnych imigrantów.

Funkcjonariusze ICE na ulicach Minneapolis
Funkcjonariusze ICE na ulicach Minneapolis
Źródło: PAP/EPA/Olga Fedorova

Już w poniedziałek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapowiedziała, że Minneapolis mogą opuścić wszyscy agenci Border Patrol, jeśli miejscowe władze będą współpracowały ze służbami.

Decyzja ta jest kolejną oznaką częściowego wycofania się z dotychczasowego podejścia przez Biały Dom. Według jednego cytowanego przez CNN urzędnika administracji, Trump w niedzielę i poniedziałek spędził kilka godzin oglądając telewizję i był niezadowolony z tego, jak "wypada" jego administracja. Badania opinii publicznej wskazywały, że działania służb coraz gorzej ocenia też ogół Amerykanów.

Trump: burmistrz Minneapolis spotka się z "carem od granicy"

"Właśnie przeprowadziłem bardzo dobrą rozmowę telefoniczną z burmistrzem Minneapolis Jacobem Freyem. Robione są duże postępy! Tom Homan jutro spotka się z nim, by kontynuować rozmowę" - napisał w poniedziałek Trump w serwisie Truth Social.

Burmistrz powiedział natomiast, że podczas poniedziałkowej rozmowy telefonicznej poprosił Trumpa o zakończenie operacji w jego mieście, a Trump miał przyznać, że obecna sytuacja nie może trwać. Frey zapowiedział, że niektórzy agenci zaczną opuszczać miasto we wtorek.

Trump rozmawiał też wcześniej tego dnia z gubernatorem Minnesoty Timem Walzem i ocenił, że obaj zdają się "nadawać na podobnych falach". W poprzednich dniach ostro krytykował Freya i Walza, zarzucając im m.in., że "podżegają do buntu".

Biały Dom: Trump nie określa Prettiego mianem terrorysty

Podczas poniedziałkowego briefingu w Białym Domu, Leavitt nie broniła słów szefowej departamentu bezpieczeństwa krajowego (DHS) Kristi Noem i czołowego doradcy prezydenta Stephena Millera, którzy nazywali ofiarę sobotniej strzelaniny w Minneapolis "terrorystą" i "niedoszłym zamachowcem".

Stwierdziła jednak, że może wypowiadać się tylko w imieniu prezydenta i "nie słyszała, by prezydent określał pana Prettiego w ten sposób". - Słyszałam jednak, jak prezydent mówi, że chce, aby śledztwo podążało za faktami sprawy - dodała.

W ten sam sposób odpowiedziała na pytanie, czy Trump uważa, że zastrzelenie Prettiego było błędem. Leavitt oznajmiła, że w sprawie toczą się śledztwa DHS i FBI oraz wewnętrzne dochodzenie Urzędu Celnego i Ochrony Granic (CBP), której funkcjonariusze zabili ofiarę.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Benjamin Hanson/Abaca/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpUSA
Czytaj także:
Umowa o wolnym handlu zawarta między Indiami i Unią Europejską
Koniec negocjacji historycznej umowy
BIZNES
Odśnieżanie ulic Nowego Jorku
Śnieżyce w USA. Bilans ofiar wciąż rośnie
METEO
Ciężarówka blokuje drogę w Ciechanowie
Ciężarówka na boku, droga zablokowana
WARSZAWA
Seul, Korea Południowa
Trump podnosi cła. "Dziękuję za uwagę"
BIZNES
imageTitle
Zła wiadomość dla kibiców Świątek
EUROSPORT
Atak nożownika w Ustce
Atak nożem, nie żyje 4-latka. Sprawcą funkcjonariusz SOP
USTKA
47 min
Grenlandia
"Świetny, strategiczny zakup". Kupił globus, żeby zobaczyć, gdzie jest Grenlandia
Kultura polityczna
24-latek miał ręce umazane farbą
Niszczył ścianę budynku, dowody zostały mu na rękach
WARSZAWA
Babisz
Decyzja nowego rządu. Czechom grozi "polska ścieżka"
Świat
Oblodzenie, ślisko, lód, szklanka, marznące opady
IMGW ostrzega. Tam nadal może być ślisko
METEO
USS Abraham Lincoln
Trump: mamy koło Iranu dużą armadę
Świat
imageTitle
Sabalenka pokazała moc. Koniec pięknego snu 18-latki
EUROSPORT
Ćwiczenia "Żelazny Obrońca", Słodków
Miliardy dla Polski, spotkanie u prezydenta, ruszyła kwalifikacja wojskowa
Warto wiedzieć
Anita Orban
Może pokierować węgierską dyplomacją. Tak mówi o Polsce
Świat
28 min
za grosz sprawiedliwości
PremieraZostała zgwałcona. Dali jej bony żywnościowe, choć swoim rozdawali miliony
Czarno na białym
Popada deszcz, deszcz ze śniegiem
Popada deszcz, deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Gospodarze świętują. Jako pierwsi awansowali do półfinału Euro
EUROSPORT
Hipopotam w wodzie - zdjęcie poglądowe
Władze ostrzegają przed atakami krokodyli i hipopotamów
METEO
Lód, mróz
"Temperatura runie w przepaść". Może być poniżej -20 stopni
METEO
imageTitle
Wilson się nie zatrzymuje. Pewny triumf na początek German Masters
EUROSPORT
shutterstock_1698851890
Awaria systemu. Przewoźnicy odwołali loty
BIZNES
ryanair paryz - Krzysztof Pazdalski shutterstock_2107944698
Ceny biletów wzrosną bardziej. Nowy plan największej linii w Europie
BIZNES
Pożar hali w Nowym Modlinie
Pożar hali z odpadami
WARSZAWA
Fakty po faktach - Tomasz Kloc
Był ranny w Iraku, skomentował słowa Trumpa. "Żenująca sprawa"
Polska
Donald Trump
Kwaśniewski: wszyscy jesteśmy w pułapce Trumpa
Kropka nad i
Noc mgła zima
Noc przyniesie zimowe opady i marznące mgły
METEO
Fakty po faktach - prof. Bohdan Maruszewski
Współtwórca WOŚP: my nie czerpiemy żadnych z tego korzyści
Polska
Hiszpania, Katalonia, chaos komunikacyjny
"Sabotaż lub cyberatak". Minister o chaosie komunikacyjnym
BIZNES
Dziewiętnastowieczny rękopis karmelitański
Był ukryty pod schodami plebanii. Dziewiętnastowieczny rękopis w rejestrze zabytków
WARSZAWA
imageTitle
Niezwykła historia biegacza narciarskiego. Na igrzyska jako Kolumbijczyk
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica