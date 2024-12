Trump zapowiedział powołanie kontrowersyjnego prawnika na nowego szefa FBI

"Z dumą ogłaszam, że Kashyap 'Kash' Patel obejmie stanowisko kolejnego dyrektora Federalnego Biura Śledczego. Kash jest błyskotliwym prawnikiem, śledczym i wojownikiem 'America First', który poświęcił swoją karierę na ujawnianie korupcji, obronę sprawiedliwości i ochronę narodu amerykańskiego" - napisał Donald Trump we wpisie na swoim portalu Truth Social. Zapowiedział, że pod jego wodzą "FBI zakończy rosnącą epidemię przestępczości w Ameryce, rozbije gangi przestępcze migrantów i powstrzyma złowrogą plagę handlu ludźmi i narkotykami przez granicę".

Kashyap 'Kash' Patel znany jest z radykalnych poglądów i wypowiedzi

Podczas pierwszego procesu impeachmentu przeciwko Trumpowi został też wymieniony jako ukryty pośrednik między Trumpem i ukraińskimi władzami, na których ówczesny prezydent chciał wymusić wszczęcie śledztwa przeciwko Joe Bidenowi . Był też jednym z zaangażowanych osób w próby Trumpa, by odwrócić wynik wyborów w 2020 roku.

Patel znany jest z radykalnych wypowiedzi i poglądów i jest jednym z najgorętszych orędowników zemsty na przeciwnikach Trumpa. Podczas wywiadu z byłym głównym strategiem Białego Domu Stephenem Bannonem zapowiedział, że po powrocie do władzy on i Trumpa "znajdą konspiratorów nie tylko w państwie, ale i w mediach" i że "się za nich weźmie".

W swojej książce pod tytułem "Government gangsters" Patel zamieścił z kolei listę nazwisk przedstawicieli "głębokiego państwa". Napisał też serię książek dla dzieci pod tytułem "Plot against the King" ("Spisek przeciwko królowi"), w którym przedstawił Trumpa jako szlachetnego króla, a siebie obsadził jako główną postać odkrywającą spisek przeciwko niemu z udziałem elit i "fałszywych heroldów" (dziennikarzy).

Jeszcze podczas pierwszej kadencji Trumpa wywoływał sprzeciw profesjonalnych przedstawicieli służb, a kiedy Trump planował w ostatnich miesiącach prezydentury mianować go zastępcą dyrektorki CIA, ówczesna szefowa zagroziła, że poda się do dymisji, jeśli do tego dojdzie.