Trump wysyła Gwardię Narodową do Waszyngtonu

Trump zapowiada spotkanie z Putinem. "Na stole jest kilka scenariuszy" Źródło: Reuters

Donald Trump poinformował też w poniedziałek dziennikarzy, że przekazuje departament policji Waszyngtonu pod nadzór federalny. Prezydent USA mówiąc o wysłaniu żołnierzy Gwardii Narodowej stwierdził, że stolica "została opanowana przez brutalne gangi".

Donald Trump Źródło: PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL

Burmistrzyni Waszyngtonu z ramienia Partii Demokratycznej Muriel Bowser odrzuciła twierdzenia Trumpa podkreślając, że miasto nie odnotowuje gwałtownego wzrostu przestępczości.

O tym, że Donald Trump planuje rozmieszczenie żołnierzy Gwardii Narodowej na ulicach Waszyngtonu donosił wcześniej Reuters. Informacja pojawiła się po tym, jak Trump zapowiedział na poniedziałek specjalną konferencję na temat "odnowy" i upiększenia stolicy, w tym radykalnego rozprawienia się z przestępczością oraz bezdomnością w mieście.

Choć amerykańska stolica przeżyła w 2023 roku znaczący wzrost przestępczości, statystyki policyjne sugerują, że w ciągu ostatniego roku doszło do ponad 35 procent spadku przestępczości z użyciem przemocy, a obecny jej poziom jest najniższy od 30 lat.

Donald Trump Źródło: PAP/EPA/NATHAN HOWARD / POOL

Trump już raz w drugiej kadencji aktywował Gwardię Narodową, by pomóc w pacyfikacji zamieszek w Los Angeles. W pierwszej kadencji wojska zostały użyte do przywrócenia porządku po zamieszkach na Kapitolu. Trump wysłał również do stolicy żołnierzy w czasie protestów po śmierci pobitego przez policjanta Afroamerykanina George'a Floyda, lecz nie brali oni wówczas aktywnego udziału w pilnowaniu porządku.

