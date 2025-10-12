Logo strona główna
Świat

Trump oskarża demokratów. "Na to nie pozwolę"

GettyImages-2219526758
Shutdown w USA. Kongres nie przyjął nowego budżetu przed nowym rokiem fiskalnym
Źródło: Reuters
Donald Trump poinformował, że nakazał wypłatę wynagrodzenia na czas amerykańskim żołnierzom pomimo trwającego shutdownu. Prezydent USA o paraliż budżetowy oskarża demokratów.

Trump o decyzji poinformował we wpisie na swojej platformie Truth Social, krytykując przy tym lidera Demokratów w Senacie Chucka Schumera.

"Jeśli nic nie zostanie zrobione, z powodu 'Lidera' Chucka Schumera i Demokratów, nasi Dzielni Żołnierze nie otrzymają należnych im 15 października wypłat. Dlatego też, jako Naczelny Dowódca, korzystam z moich uprawnień, aby polecić naszemu Sekretarzowi Wojny, Pete'owi Hegsethowi, aby wykorzystał wszystkie dostępne środki na WYPŁATĘ dla naszych Żołnierzy 15 października" - napisał prezydent.

Biały Dom pokazał wyniki badań Trumpa
Biały Dom pokazał wyniki badań Trumpa

"Zidentyfikowaliśmy środki na ten cel, a Sekretarz Hegseth przeznaczy je na WYPŁATĘ DLA NASZYCH ŻOŁNIERZY. Nie pozwolę Demokratom wziąć naszego Wojska i całego Bezpieczeństwa naszego Narodu na ZAKŁADNIKÓW poprzez ich niebezpieczny shutdown" - dodał.

Shutdown w USA

Paraliż funkcjonowania dużej części aparatu państwowego to wynik nieuchwalenia prowizorium budżetowego po wygaśnięciu budżetu na ubiegły rok fiskalny, który skończył się wraz z początkiem października. W jego wyniku ponad 750 tys. pracowników federalnych zostało wysłanych na przymusowe urlopy, zaś ponad 2 mln pracowników nie otrzyma terminowej wypłaty, która dla pracowników cywilnych zwykle przypada 10., a dla żołnierzy - 15. dnia miesiąca.

Demokraci blokują uchwalenie przegłosowanego w Izbie Reprezentantów prowizorium, bo żądają przywrócenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych, bez których koszty ubezpieczenia mają drastycznie wzrosnąć. Trump zasygnalizował w sobotę, że jest gotowy na rozmowę na temat systemu zdrowia, lecz dopiero po zakończeniu shutdownu.

Dzień wypłaty. Ruszyła "znacząca" fala zwolnień

Dzień wypłaty. Ruszyła "znacząca" fala zwolnień

BIZNES
Chaos na lotniskach. Odwołane i opóźnione loty

Chaos na lotniskach. Odwołane i opóźnione loty

BIZNES

Spór o prowizorium budżetowe

Według doniesień mediów - nagłaśnianych przez Biały Dom - w związku z niepewnością, żołnierze i ich rodziny zaczęli tłumnie odwiedzać banki żywności, by otrzymać darmowe artykuły spożywcze.

Shutdown niemal na pewno potrwa przynajmniej do 15 październiku, bo po kolejnym nieudanym głosowaniu nad prowizorium w czwartek, Senat przerwał obrady i zbierze się dopiero we wtorek. Wcześniej przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson miał odrzucić pomysł przegłosowania oddzielnej ustawy, gwarantującej środki na terminową wypłatę dla członków sił zbrojnych.

By dodatkowo zwiększyć presję na demokratów, Biały Dom w piątek ogłosił masowe zwolnienia urzędników. Według agencji AP, zwolnienia mają dotyczyć 4 tys. pracowników, a najsilniej mogą dotknąć resortu finansów, który może stracić 1,4 tys. pracowników, zdrowia (1,1 tys. pracowników) oraz urbanizacji (400).

pc

TVN24 HD
Autorka/Autor: sz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Anna Moneymaker/Getty Images)

