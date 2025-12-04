Ogłaszając ułaskawienie polityka opozycji, demokraty Henry’ego Cuellara, prezydent USA Donald Trump przedstawił go jako ofiarę wykorzystywania wymiaru sprawiedliwości przeciwko politycznym oponentom.
"Jednym z najjaskrawszych przykładów tego było to, kiedy Przekręt Joe (Biden) użył FBI i DOJ (resortu sprawiedliwości), by 'zdjąć' członka własnej partii po tym, kiedy Bardzo Szanowany kongresmen Henry Cuellar odważnie wypowiadał się przeciwko Otwartym Granicom i 'Katastrofie' granicznej Bidena. Śpiący Joe wziął się za kongresmena, a nawet jego wspaniałą żonę Imeldę, tylko za mówienie PRAWDY" - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.
"Z uwagi na te i inne fakty niniejszym ogłaszam moje pełne i bezwarunkowe UŁASKAWIENIE ukochanego kongresmena z Teksasu Henry'ego Cuellara i Imeldy. Henry, nie znam cię, ale możesz spać spokojnie - twój koszmar w końcu się skończył!" - dodał.
Trump zamieścił też list, który otrzymał od córek Cuellarów. Również wymieniły stanowisko ich ojca w sprawie imigracji jako powód ścigania go przez prokuraturę.
Zarzuty łapówkarstwa, oszustw bankowych i działania na rzecz obcego państwa
Cuellar to wieloletni kongresmen, który wciąż sprawuje mandat i mimo ciążących na nim zarzutów wygrał w zeszłym roku wybory w swoim okręgu.
W maju 2024 roku usłyszał wraz z żoną łącznie 14 zarzutów, w tym łapówkarstwa, działania w charakterze agentów obcego państwa, oszustw bankowych, prania brudnych pieniędzy i ukrywania prania brudnych pieniędzy. Za większość zarzutów grozi kara do 20 lat więzienia.
Jak oznajmił wówczas w komunikacie resort sprawiedliwości USA, w latach 2014-2021 Cuellar i jego żona Imelda mieli przyjąć łącznie 600 tysięcy dolarów łapówek od azerbejdżańskiego państwowego koncernu gazowego oraz meksykańskiego banku.
W zamian za łapówki Cuellar miał "wykorzystywać swoją funkcję, aby wpływać na politykę zagraniczną USA na korzyść Azerbejdżanu" oraz naciskać na urzędników federalnych, by podjęli korzystne dla banku działania.
W momencie ułaskawienia polityk wciąż czekał na proces, który miał rozpocząć się w kwietniu.
Ułaskawieni przez Trumpa
Decyzja Trumpa jest kolejnym aktem łaski wobec polityków zamieszanych w korupcję. W poniedziałek dzięki jego decyzji z więzienia w Wirginii Zachodniej wyszedł były prezydent Hondurasu Juan Orlando Hernandez, który miał w zamian za łapówki od kartelów narkotykowych ułatwiać przemyt kokainy do USA.
Wcześniej ułaskawiony został też były republikański kongresmen George Santos skazany za liczne oszustwa finansowe.
W swojej pierwszej kadencji Trump ułaskawił m.in. skazanego za korupcję byłego demokratycznego gubernatora Illinois Roda Blagojevicha oraz siedmiu republikańskich kongresmenów.
Cuellar był jednym z dwóch polityków demokratów, przeciwko którym prokuratura Bidena wniosła zarzuty korupcyjne. Innym był senator Bob Menendez, który w 2024 roku został skazany na 11 lat. Według doniesień między innymi Politico polityk ma ubiegać się o ułaskawienie przez prezydenta Trumpa.
Autorka/Autor: asty/lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: SHAWN THEW/PAP