Świat

Trump ułaskawił polityka opozycji i jego żonę. "Możesz spać spokojnie"

Henry Cuellar
Donald Trump zapowiada ułaskawienie Todda i Julie Chrisleyów
Źródło: Reuters
Kongresmen demokratów Henry Cuellar, oskarżany o korupcję i działalność na rzecz władz Azerbejdżanu, został ułaskawiony przez Donalda Trumpa. Prezydent USA stwierdził, że zarzuty były motywowane jego sprzeciwem wobec administracji Bidena. Decyzja dotyczy też żony polityka, która też miała być zamieszana w korupcję.

Ogłaszając ułaskawienie polityka opozycji, demokraty Henry’ego Cuellara, prezydent USA Donald Trump przedstawił go jako ofiarę wykorzystywania wymiaru sprawiedliwości przeciwko politycznym oponentom.

"Jednym z najjaskrawszych przykładów tego było to, kiedy Przekręt Joe (Biden) użył FBI i DOJ (resortu sprawiedliwości), by 'zdjąć' członka własnej partii po tym, kiedy Bardzo Szanowany kongresmen Henry Cuellar odważnie wypowiadał się przeciwko Otwartym Granicom i 'Katastrofie' granicznej Bidena. Śpiący Joe wziął się za kongresmena, a nawet jego wspaniałą żonę Imeldę, tylko za mówienie PRAWDY" - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

"Z uwagi na te i inne fakty niniejszym ogłaszam moje pełne i bezwarunkowe UŁASKAWIENIE ukochanego kongresmena z Teksasu Henry'ego Cuellara i Imeldy. Henry, nie znam cię, ale możesz spać spokojnie - twój koszmar w końcu się skończył!" - dodał.

Trump zamieścił też list, który otrzymał od córek Cuellarów. Również wymieniły stanowisko ich ojca w sprawie imigracji jako powód ścigania go przez prokuraturę.

Zarzuty łapówkarstwa, oszustw bankowych i działania na rzecz obcego państwa

Cuellar to wieloletni kongresmen, który wciąż sprawuje mandat i mimo ciążących na nim zarzutów wygrał w zeszłym roku wybory w swoim okręgu.

W maju 2024 roku usłyszał wraz z żoną łącznie 14 zarzutów, w tym łapówkarstwa, działania w charakterze agentów obcego państwa, oszustw bankowych, prania brudnych pieniędzy i ukrywania prania brudnych pieniędzy. Za większość zarzutów grozi kara do 20 lat więzienia.

Jak oznajmił wówczas w komunikacie resort sprawiedliwości USA, w latach 2014-2021 Cuellar i jego żona Imelda mieli przyjąć łącznie 600 tysięcy dolarów łapówek od azerbejdżańskiego państwowego koncernu gazowego oraz meksykańskiego banku.

Henry Cuellar
Henry Cuellar
Źródło: SHAWN THEW/PAP

W zamian za łapówki Cuellar miał "wykorzystywać swoją funkcję, aby wpływać na politykę zagraniczną USA na korzyść Azerbejdżanu" oraz naciskać na urzędników federalnych, by podjęli korzystne dla banku działania.

W momencie ułaskawienia polityk wciąż czekał na proces, który miał rozpocząć się w kwietniu.

Ułaskawieni przez Trumpa

Decyzja Trumpa jest kolejnym aktem łaski wobec polityków zamieszanych w korupcję. W poniedziałek dzięki jego decyzji z więzienia w Wirginii Zachodniej wyszedł były prezydent Hondurasu Juan Orlando Hernandez, który miał w zamian za łapówki od kartelów narkotykowych ułatwiać przemyt kokainy do USA.

Mieli siedzieć w więzieniu długie lata za szturm na Kapitol. Ułaskawieni przez Trumpa wyszli na wolność
Donald Trump podpisuje rozporządzenia w Gabinecie Owalnym
"Okej, jesteście gotowi? Nie wiem, kim on jest"
Juan Orlando Hernandez otoczony przez funkcjonariuszy policji podczas procesu ekstradycyjnego w Hondurasie
Trump ułaskawił byłego prezydenta skazanego za przemyt kokainy

Wcześniej ułaskawiony został też były republikański kongresmen George Santos skazany za liczne oszustwa finansowe.

W swojej pierwszej kadencji Trump ułaskawił m.in. skazanego za korupcję byłego demokratycznego gubernatora Illinois Roda Blagojevicha oraz siedmiu republikańskich kongresmenów.

Cuellar był jednym z dwóch polityków demokratów, przeciwko którym prokuratura Bidena wniosła zarzuty korupcyjne. Innym był senator Bob Menendez, który w 2024 roku został skazany na 11 lat. Według doniesień między innymi Politico polityk ma ubiegać się o ułaskawienie przez prezydenta Trumpa.

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: SHAWN THEW/PAP

