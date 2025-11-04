Trump wyklucza kandydowanie na wiceprezydenta Źródło: CNN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według badania pracowni SSRS rządy Donalda Trumpa popiera obecnie 37 procent wyborców, co jest o 1 punkt procentowy wyższym wynikiem od jego najgorszego wyniku w historii tych badań.

Najwyższy jest odsetek wyborców oceniających Trumpa negatywnie - 63 procent, o 1 punkt procentowy więcej niż w styczniu 2021 roku, kiedy Trump kończył swoją pierwszą kadencję po szturmie jego zwolenników na Kapitol. W porównaniu z wynikiem z poprzedniego sondażu CNN sprzed miesiąca notowania Trumpa pogorszyły się o 5 punktów procentowych.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Co Polacy myślą o działaniach Trumpa wobec Europy? Sondaż

Podobny obraz pokazuje średnia z wszystkich największych badań opinii publicznej z ubiegłego tygodnia. Według niej Trump cieszy się 40-procentowym poparciem, a negatywnie ocenia go 59 procent. To najgorszy wynik od początku drugiej kadencji prezydenta.

Donald Trump Źródło: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL

Wyniki wskazują na to, że głównym powodem frustracji wyborców są kwestie ekonomiczne, zwłaszcza wzrost cen. 47 procent respondentów wskazało ten problem jako najważniejszy z nich. 68 procent uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku, a 72 procent - że gospodarka jest w złym stanie.

Demokraci faworytami w wyborach władz stanowych

Badanie opublikowane na dzień przed pierwszym poważnym sprawdzianem wyborczym od elekcji Trumpa - wyborami władz stanów w Wirginii i New Jersey oraz burmistrza Nowego Jorku - pokazuje, że niepopularni są też demokraci. Dobrą opinię o partii opozycyjnej ma jedynie 29 procent respondentów, podczas gdy 55 procent - negatywną.

To w dużej części efekt sfrustrowania opozycyjnych wyborców postawą tej partii. Mimo to sondaż sugeruje, że nie ma to znacznego przełożenia na intencje wyborców w głosowaniach. Na rok przed wyborami do Kongresu zamiar głosowania na kandydatów demokratów deklaruje 47 procent respondentów, zaś na republikanów - 42 procent.

Kandydaci demokratów są też faworytami wtorkowych głosowań. Według średniej sondaży portalu RealClearPolitics w Wirginii była kongresmenka i funkcjonariuszka CIA Abigail Spanberger prowadzi w wyścigu o fotel gubernatora (obecnie jest nim Republikanin Glenn Youngkin) z niemal 9-punktową przewagą nad obecną zastępczynią gubernatora Winsome Earl-Sears.

W New Jersey była kongresmenka Mikie Sherill prowadzi w rywalizacji z byłym deputowanym stanowego parlamentu Jackiem Ciatarellim o średnio 3,3 punkty procentowe.

W zdominowanym przez demokratów Nowym Jorku pewnym zwycięstwa wydaje się 34-letni socjalista Zohran Mamdani, który rywalizuje z byłym gubernatorem stanu Nowy Jork Andrew Cuomo (demokrata, który startuje jako kandydat niezależny) i republikańskim działaczem społecznym Curtisem Sliwą.

Sondaże wskazują, że Mamdani - którego Trump nazywa komunistą i grozi odcięciem środków dla miasta, jeśli zostanie burmistrzem - ma prawie 15-punktową przewagę nad Cuomo i 28 punktów procentowych nad Sliwą.

OGLĄDAJ: TVN24 HD