Trump odebrał ochronę swojej byłej rywalce

Kamala Harris z nagrodą Chairman's Award (22.02.2025) Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Według informacji agencji Reutera, decyzja prezydenta USA wejdzie w życie już za kilka dni.

Kamala Harris ma wkrótce rozpocząć trasę po USA promującą jej najnowszą książkę.

Trump w ostatnim czasie wstrzymał też ochronę dla szeregu innych osób, w tym dla swoich krytyków.

Byli prezydenci USA otrzymują dożywotnią ochronę Secret Service. Zgodnie z prawem Kama Harris jako wiceprezydentce przyznano sześć miesięcy ochrony po zakończeniu sprawowania przez nią urzędu. Okres ten zakończył się 21 lipca. Jednak były prezydent USA Joe Biden tuż przed końcem swojej kadencji przedłużył ten okres o rok. Trump uchylił w czwartek decyzję swojego poprzednika, która nie była wcześniej ogłaszana publicznie.

Agencja Reutera, powołując się na wysokiego rangą urzędnika Białego Domu, przekazała, że w zaadresowanym do Harris liście padła data 1 września, odnośnie tego, kiedy decyzja wejdzie w życie.

Donald Trump wycofał ochronę Secret Service dla Kamali Harris

CNN przypomniało, że Harris, rywalka Trumpa w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich, wkrótce rozpoczyna podróż po USA, podczas której będzie promować swoją nową książkę poświęconą kampanii wyborczej. Harris została kandydatką demokratów na 107 dni przed wyborami i do tej liczby nawiązuje tytuł jej książki. Zastąpiła w tej roli Bidena, który wycofał się z wyścigu prezydenckiego.

"Wiceprezydentka jest wdzięczna Secret Service za profesjonalizm, poświęcenie i niezachwiane zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa" - powiedziała CNN Kirsten Allen, doradczyni Harris.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Krytykował Trumpa. FBI weszło do jego domu

Krytycy Trumpa bez ochrony

Prezydenci i kandydaci na prezydenta USA często mierzą się z zagrożeniami dla swego bezpieczeństwa. W zeszłym roku, podczas kampanii prezydenckiej, doszło do dwóch prób zamachu na Trumpa.

W związku z tym, że Harris była pierwszą kobietą i pierwszą czarnoskórą kobietą na tym stanowisku, szczególnie obawiano się o jej bezpieczeństwo - zwróciło uwagę CNN. Obawy te nasiliły się po jej nominacji na kandydatkę na prezydenta i utrzymywały się na wysokim poziomie do stycznia.

Reuters przypomniał, że prezydent Trump zdecydował o wycofaniu państwowej ochrony swoim niektórym krytykom, w tym dawnemu doradcy ds. bezpieczeństwa Johnowi Boltonowi. W marcu postanowił o wstrzymaniu ochrony dla dzieci Joego Bidena: Hunterowi i Ashley Bidenom.

OGLĄDAJ: TVN24 HD