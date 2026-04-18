Świat

Trump o UFO: znaleźliśmy wiele interesujących dokumentów

Donald Trump
Trump: papież mówi, że Iran może mieć broń jądrową
Źródło: Reuters
Znaleźliśmy wiele ciekawych dokumentów dotyczących UFO i niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych - przekazał prezydenta USA Donald Trump. Przekazał, że zostaną one niedługo ujawnione.

Trump przemawiał na wiecu w Phoenix zorganizowanego przez organizację Turning Point USA. Odniósł się do wydanego w lutym przez niego dekretu o ujawnieniu dokumentów Pentagonu o UFO.

Trump o dokumentach w sprawie UFO

- Z przyjemnością informuję dzisiaj - pomyślałem, że zostawię to dla tej publiczności, bo jesteście... trochę osobliwi - ten proces jest w toku i muszę przyznać, że znaleźliśmy wiele bardzo interesujących dokumentów. A pierwsze publikacje rozpoczną się bardzo, bardzo niedługo - ogłosił Trump. - Możecie więc wyjść i sprawdzić, czy to zjawisko jest prawdziwe. Dajcie znać (...) To coś, co naprawdę fascynuje umysł - dodał, choć chwilę wcześniej przyznał, że sam nie jest zbytnio zainteresowany tą kwestią.

Trump wydał Pentagonowi polecenie odtajnienia dokumentów o UFO 20 lutego. Specjalny zespół ds. badania UAP (niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych) działa w Pentagonie od 2021 roku, lecz dotąd jego publiczne raporty mówiły, że nie natrafiły na dowody technologii pozaziemskich.

Wiceprezydent USA: mam na tym punkcie obsesję

Reakcja na komentarz Obamy

Lutowe ogłoszenie Trumpa było reakcją na słowa byłego prezydenta Baracka Obamy, który w jednym z wywiadów mówił, że "kosmici są prawdziwi", choć później tłumaczył, że sam nie widział żadnych na to dowodów, a chodziło mu jedynie o statystyczne prawdopodobieństwo istnienia życia poza Ziemią.

Trump twierdził, że Obama mówiąc o istnieniu istot pozaziemskich ujawnił informacje niejawne i popełnił "wielki błąd". Nie przesądził jednak, czy kosmici istnieją, choć przyznał, że wierzy w to wiele osób.

Trump przegrzał z grafiką z Jezusem. Ale i tak w nią wierzy

Tomasz P. Terlikowski
pc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GRAEME SLOAN / POOL

Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
