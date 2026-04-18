Świat Trump o UFO: znaleźliśmy wiele interesujących dokumentów

Trump przemawiał na wiecu w Phoenix zorganizowanego przez organizację Turning Point USA. Odniósł się do wydanego w lutym przez niego dekretu o ujawnieniu dokumentów Pentagonu o UFO.

Trump o dokumentach w sprawie UFO

- Z przyjemnością informuję dzisiaj - pomyślałem, że zostawię to dla tej publiczności, bo jesteście... trochę osobliwi - ten proces jest w toku i muszę przyznać, że znaleźliśmy wiele bardzo interesujących dokumentów. A pierwsze publikacje rozpoczną się bardzo, bardzo niedługo - ogłosił Trump. - Możecie więc wyjść i sprawdzić, czy to zjawisko jest prawdziwe. Dajcie znać (...) To coś, co naprawdę fascynuje umysł - dodał, choć chwilę wcześniej przyznał, że sam nie jest zbytnio zainteresowany tą kwestią.

Trump wydał Pentagonowi polecenie odtajnienia dokumentów o UFO 20 lutego. Specjalny zespół ds. badania UAP (niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych) działa w Pentagonie od 2021 roku, lecz dotąd jego publiczne raporty mówiły, że nie natrafiły na dowody technologii pozaziemskich.

Reakcja na komentarz Obamy

Lutowe ogłoszenie Trumpa było reakcją na słowa byłego prezydenta Baracka Obamy, który w jednym z wywiadów mówił, że "kosmici są prawdziwi", choć później tłumaczył, że sam nie widział żadnych na to dowodów, a chodziło mu jedynie o statystyczne prawdopodobieństwo istnienia życia poza Ziemią.

Trump twierdził, że Obama mówiąc o istnieniu istot pozaziemskich ujawnił informacje niejawne i popełnił "wielki błąd". Nie przesądził jednak, czy kosmici istnieją, choć przyznał, że wierzy w to wiele osób.

