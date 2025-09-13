Trump wyśle wojsko do kolejnego miasta

Donald Trump odwiedził policję i Gwardię Narodową w Waszyngtonie Źródło: Reuters

- Wchodzimy do Memphis. Memphis jest w wielkich kłopotach. Burmistrz jest szczęśliwy, to burmistrz demokratyczny. I gubernator Tennessee jest zadowolony. Załatwimy to tak, jak to zrobiliśmy w Waszyngtonie - oznajmił prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla telewizji Fox News.

Dodał, że zmobilizowana w tym celu zostanie Gwardia Narodowa, a nawet "regularna armia, jeśli to konieczne" i wyjaśnił, że związkowiec z sektora kolejowego poradził mu, by najpierw zajął się sytuacją w Memphis.

Trump podkreślił, że "wolałby wejść do Chicago", co zresztą powtarza od kilku tygodni. Zdecydowanie przeciwny takiemu scenariuszowi jest demokratyczny gubernator stanu Illinois J.B. Pritzker.

Politico: misje w kraju ponad strategie wymierzone w Chiny i Rosję

Portal Politico, powołując się na źródła, poinformował niedawno, że wstępna wersja Narodowej Strategii Obrony (National Defense Strategy) stawia misje w samych USA ponad strategie wymierzone w Chiny i Rosję.

Politico ocenia, że zawarte w planach Pentagonu wytyczne są już realizowane, czego przykładem jest wysłanie tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej do Los Angeles (po protestach przeciwko akcjom wymierzonym w imigrantów) i do Waszyngtonu (jak ogłosił Trump, do walki z przestępczością).

