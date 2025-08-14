Logo strona główna
Świat

Trump o "oblężonym" Waszyngtonie. Chce przedłużyć kontrolę nad policją

Policja Waszyngtonu może być pod kontrolą władz federalnych dłużej niż zapowiadany miesiąc
Gwardia Narodowa przy Pomniku Waszyngtona
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025
Policja Waszyngtonu może być pod kontrolą władz federalnych dłużej niż zapowiadany miesiąc - poinformował prezydent USA Donald Trump. By wydłużyć okres federalizacji policji, prezydent będzie potrzebował zgody Kongresu.

Portal Axios napisał, że Donald Trump stara się pozyskać zgodę Kongresu, by umacniać kontrolę nad służbami w Dystrykcie Kolumbii. Prezydent utrzymuje, że amerykańska stolica jest trawiona przez przestępczość, mimo tego, że ze statystyk policji wynika, iż poziom przestępczości z użyciem przemocy spada.

CZYTAJ RÓWNIEŻ - "Niezdrowa obsesja". Ekspert ostrzega: Trump może powtórzyć błąd z 1938 rok

Trump powiedział na konferencji prasowej, że jego administracja będzie dążyć do "długoterminowego wydłużenia" federalizacji policji Waszyngtonu w ramach ustawy o przestępczości, która początkowo będzie dotyczyć Dystryktu Kolumbii, ale posłuży jako plan działania dla innych miast.

Policja Waszyngtonu może być pod kontrolą władz federalnych dłużej niż zapowiadany miesiąc
Policja Waszyngtonu może być pod kontrolą władz federalnych dłużej niż zapowiadany miesiąc
Źródło: WILL OLIVER/PAP/EPA

Prezydent poinformował w poniedziałek o przejęciu przez rząd federalny kontroli nad waszyngtońską policją i zapowiedział wysłanie na ulice miasta 800 funkcjonariuszy Gwardii Narodowej.

We wtorek wieczorem Biały Dom podał, że jednostki Gwardii Narodowej rozpoczęły w działania operacyjne w stolicy. Według Białego Domu nocą aresztowano 43 osoby. W środę administracja zapowiedziała, że chce, aby służby federalne skierowane na ulice Waszyngtonu patrolowały miasto nie tylko wieczorem, lecz przez całą dobę.

OGLĄDAJ: Wydanie z 12.08.2025
pc

Wydanie z 12.08.2025

pc
Trump o "oblężonym" Waszyngtonie

Trump w środę przekonywał, że oficjalne statystyki dotyczące przestępczości w Waszyngtonie są znacząco zaniżone. Uznał, że stolica USA jest "oblężona przez bandytów i morderców" oraz zapowiedział, że wojsko i policja "wyzwolą miasto". "Wskaźnik zabójstw w tym mieście jest wyższy niż w miejscach znanych z przemocy, takich jak Mexico City, Bogota, Islamabad i Addis Abeba, prawie dziesięć razy wyższy niż w Falludży w Iraku. Gdyby Dystrykt Kolumbii był stanem, miałby najwyższy wskaźnik zabójstw w Ameryce" - napisał Trump. Według niego wskaźnik przestępczości z użyciem przemocy w mieście pogorszył się, a liczba morderstw wzrosła praktycznie dwukrotnie w ciągu nieco ponad dziesięciu lat.

"Autorytarne posunięcie" Trumpa

Komendantka policji D.C. Pamela Smith i burmistrzyni Muriel Bowser przyznały w środę, że wzmocnienie sił na ulicach może być przydatne. We wtorek demokratyczna burmistrzyni oceniła też jednak, że decyzja o użyciu w stolicy jednostek Gwardii Narodowej to "autorytarne posunięcie".

Prezydent USA Donald Trump
Miasto "nękane przez brutalną przestępczość". Trump podjął decyzję
Przedstawiciele Gwardii Narodowej w Waszyngtonie
"Potencjalny dowód". Trump wykorzysta siły zbrojne?
Gwardia Narodowa USA
Gwardia Narodowa już działa na ulicach Waszyngtonu

Z badania przeprowadzonego przez międzynarodowa sondażownię YouGov wynika, że 47 procent Amerykanów w dużym albo pewnym stopniu potępia decyzję prezydenta o wysłaniu do stolicy Gwardii Narodowej oraz federalizacji waszyngtońskiej policji.

34 procent ankietowanych wyraziło zdecydowane lub częściowe poparcie dla tej decyzji, zaś 20 procent nie potrafiło określić, jaki ma do niej stosunek. 74 procent republikanów zdecydowanie lub w pewnym stopniu popiera decyzję prezydenta. 81 procent demokratów krytykuje ją.

pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: WILL OLIVER/PAP/EPA

USAWaszyngtonDonald Trump
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica