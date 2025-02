Sprawa burmistrza Nowego Jorku ma być umorzona "tak szybko, jak to możliwe". Nakaz z resortu

Departament Sprawiedliwości USA nakazał pełniącej obowiązki prokuratora federalnego w Nowym Jorku, Danielle Sassoon, umorzenie śledztwa przeciwko burmistrzowi miasta Ericowi Adamsowi. Zalecono by nastąpiło to "tak szybko, jak to możliwe". Adams został oskarżony o korupcję.