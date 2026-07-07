Świat Lądowanie na wodzie w Nowym Jorku. 16-latka nagrała chwile grozy na pokładzie samolotu Maciej Wacławik |

Nowy Jork. Nagranie z hydroplanu, który rozbił się na East River Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026 Źródło zdj. gł.: CNN

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Do zdarzenia doszło w niedzielę krótko po godzinie 12. Nowojorska straż pożarna otrzymała zgłoszenie o hydroplanie na East River (cieśnina oddzielająca nowojorskie dzielnice Manhattan i Bronx od Brooklynu i Queens - red.) na północ od Williamsburg Bridge. Funkcjonariusze pomogli wydostać się z maszyny ośmiu osobom - podała policja. Dwie z nich doznały drobnych obrażeń.

Według Federalnej Administracji Lotnictwa Cywilnego (FAA), która wraz z Narodową Radą Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) przeprowadzi dochodzenie w sprawie zdarzenia, gwałtowne lądowanie hydroplanu Kodiak 100 spowodowało "znaczne uszkodzenie" maszyny.

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Amerykańskie media opublikowały film zarejestrowany przez Khloe Todd, 16-letnią pasażerkę hydroplanu, która włączyła nagrywanie w czasie podchodzenia do lądowania. W nagraniu widzimy wieżowce w centrum miasta i zaniepokojonych pasażerów. Z filmu wynika, że maszyna trzykrotnie uderzyła o taflę wody, a następnie przechyliła się na lewo. - Mayday, mayday, mayday - słychać pilota wzywającego pomoc. - Co się stało? - pyta pasażer. W odpowiedzi pilot prosi o założenie kamizelek ratunkowych.

Fragment nagrania zarejestrowanego przez 16-latkę Źródło zdjęcia: CNN

Na nagraniu spoza samolotu widać, jak przy trzecim uderzeniu o taflę wody łamią się wsporniki podtrzymujące lewy pływak, a hydroplan wyrzuca w powietrze słup wody, po czym zatrzymuje się.

To, co działo się po lądowaniu, Todd wspominała w rozmowie z CBS News. - Samolot zaczął się przechylać. To było po prostu szaleństwo - skomentowała nastolatka. Dodała, że obawiała, że maszyna zatonie. - Myślałam, że nie damy rady - przyznała. 75-letnia babcia Todd powiedziała CBS News o "potężnym uderzeniu" w trakcie lądowania. Zaznaczyła, że to był jej trzeci lot hydroplanem tego typu i nigdy wcześniej nie doświadczyła żadnych problemów na pokładzie.

Redagował AM