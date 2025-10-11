Joe Biden przechodzi dwie terapie

"Jako część planu leczenia raka prostaty, prezydent Biden obecnie jest poddawany radioterapii i leczeniu hormonami' - zacytowała rzecznika NBC.
Zdiagnozowany rak prostaty
Joe Biden, który był prezydentem USA do stycznia, w listopadzie skończy 83 lata.
W maju były prezydent ujawnił, że zdiagnozowano u niego raka prostaty. Jego otoczenie przekazało, że choroba jest agresywna, ale wydaje się, że leczenie powinno przynieść efekty.
Autorka/Autor: mjz/lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: YURI GRIPAS/EPA/PAP