Były prezydent Hondurasu skazany na 45 lat więzienia. Brał udział w przemycie narkotyków

Były prezydent Hondurasu Juan Orlando Hernandez został w środę skazany w USA na 45 lat więzienia za przestępstwa związane z handlem narkotykami i bronią palną. Według amerykańskiej prokuratury "stworzył państwo narkotykowe", był zaangażowany we współpracę z kartelami oraz przemyt narkotyków i broni od 2004 roku, ponadto otrzymał za to miliony dolarów łapówek.

Na 45 lat więzienia skazany został w środę przez sąd w Nowym Jorku były prezydent Hondurasu Juan Orlando Hernandez, który przez amerykańską prokuraturę został oskarżony o "stworzenie kokainowej superautostrady do USA".

Prezydent "stworzył państwo narkotykowe"

Hernandez w marcu tego roku został uznany przez sąd w Nowym Jorku za winnego udziału w przemycie narkotyków do USA, który wspierał dzięki kontroli nad wojskiem i policją. Według amerykańskiej prokuratury "stworzył państwo narkotykowe", był zaangażowany we współpracę z kartelami oraz przemyt narkotyków i broni od 2004 roku, ponadto otrzymał za to miliony dolarów łapówek.