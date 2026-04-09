Świat

Byłemu kurierowi grozi kara śmierci. "Kłamstwo na kłamstwie"

Tanner Horner
USA. Tannerowi Hornerowi grozi kara śmierci lub dożywocie
Były kurier we wtorek przyznał się do zabójstwa siedmioletniej dziewczynki w hrabstwie Wise w Teksasie (USA). Prokuratur domaga się kary śmierci dla oskarżonego. O jego zeznaniach mówił w sądzie: "Kłamstwo na kłamstwie. Jedyną prawdą, jaką Tanner Horner powiedział organom ścigania, było to, że zabił".

Do tragicznych wydarzeń doszło w listopadzie 2022 roku. Tanner Horner udał się do domu, w którym mieszkała siedmioletnia Athena Strand, by doręczyć paczkę z prezentem świątecznym: pudełkiem lalek. Według jego wersji wydarzeń miał przypadkowo potrącić dziecko, gdy cofał samochodem. Podczas jednego z przesłuchań powiedział, że dziewczynka nie wydawała się poważnie ranna, ale spanikował, zabrał ją do swej furgonetki i udusił obawiając się, że dziecko powie o zdarzeniu swojemu ojcu. Kurier został zatrzymany w tym samym dniu. Dwa dni później służby odnalazły ciało Atheny.

Athena Strand
Źródło: CNN

Prokurator o kłamstwach oskarżonego

Podczas rozprawy we wtorek Horner przyznał się do zabójstwa. Jednak zdaniem prokuratora okręgowego hrabstwa Wise Jamesa Staintona były już kurier dopuścił się licznych kłamstw w toku śledztwa. - Kłamstwo na kłamstwie - powiedział prokurator w sądzie. - Jedyną prawdą, jaką Tanner Horner powiedział organom ścigania, było to, że ją zabił - dodał.

Jak podkreślił, siedmiolatka nie była ranna, gdy oskarżony umieścił ją w swoim pojeździe. - Pierwszą rzeczą, jaką Tanner Horner powiedział Athenie, gdy ją podniósł i wsadził do furgonetki, było: "Nie krzycz, bo cię skrzywdzę". Powiedział to dwukrotnie - przekazał Stainton, którego cytują lokalne media. Podczas rozprawy ławnicy obejrzeli zrzuty ekranu z nagrania, na których widać Athenę za plecami kuriera w prowadzonym przez niego pojeździe.

"The New York Times", powołując się na szeryfa hrabstwa Wise Lane Akin, pisze, że siedmiolatka zginęła w ciągu godziny od porwania. Według Fox4News dziewczynka była naga, gdy znaleziono jej ciało.

Prokuratorzy podali, że dowody DNA świadczą o napaści seksualnej. James Stainton powiedział, że Athena walczyła z Hornerem, a jego DNA znaleziono pod jej paznokciami. Dodał również, że DNA Hornera znaleziono "w miejscach, w których nie powinno się go znaleźć u siedmioletniej dziewczynki". Prokuratura domaga się kary śmierci dla oskarżonego.

Adwokat o "przytłaczających" dowodach

Adwokat oskarżonego Steven Goble przyznał, że przedstawione dowody są "przytłaczające" i "straszne". Broniąc Hornera wskazywał na fakt, że jego matka spożywała alkohol w ciąży, a on sam ma problemy ze zdrowiem, między innymi przez to, że był narażony na "ogromne ilości ołowiu". - Kiedy ktoś ma uszkodzony mózg, tego nie widać - mówił przed sądem. Goble poprosił ławników o wyrok dożywocia dla swojego klienta.

Maciej Wacławik
