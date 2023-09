Ryzyko shutdownu w USA. Jest reakcja Białego Domu

W związku z ryzykiem shutdownu prezydent Biden pozostanie w Waszyngtonie – informuje Biały Dom. Do zawieszenia działalności rządu federalnego z powodu nieuchwalenia budżetu może dojść już o północy z soboty na niedzielę.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken ostrzegł w rozmowie z dziennikarzami, że zawieszenia działalności rządu wpłynęłoby negatywnie na pracę Departamentu Stanu, zapewnił jednak, że resort dyplomacji zrobi wszystko, co w jego mocy, by zachować zdolność do czuwania nad bezpieczeństwem państwa.