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Świat

Barack Obama najpopularniejszym amerykańskim prezydentem

Barack Obama na wiecu w Pensylwanii (10.10.2024)
Chicago. Uroczyste otwarcie Obama Presidential Center
Źródło wideo: TVN24 / The Obama Foundation
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JUSTIN MERRIMAN
Barack Obama jest najpopularniejszym spośród żyjących amerykańskich prezydentów - wynika z nowego sondażu dla CNN. Demokratę pozytywnie postrzega 57 procent pytanych. Dla porównania - Donalda Trumpa pozytywnie ocenia 34 procent Amerykanów. A którego ze wszystkich amerykańskich prezydentów w historii podziwiają najbardziej?

Sondaż SSRS dla stacji CNN ukazał się w czwartek. Wynika z niego, że 57 proc. Amerykanów pozytywnie postrzega dziś Baracka Obamę, dzięki czemu znacznie wyprzedza on pod tym względem swoich następców na stanowisku prezydenta.

Obama zebrał aż 96 proc. pozytywnych ocen wśród wyborców Partii Demokratycznej, 56 proc. wśród wyborców niezależnych i 19 proc. wśród wyborców Partii Republikańskiej. Ogółem, negatywne zdanie ma o nim 32 proc. pytanych.

Tak Amerykanie ocenili swoich prezydentów

Według tego samego badania 34 proc. pozytywnie postrzega obecnego prezydenta, Donalda Trumpa, a 55 proc. ma o nim negatywne zdanie. Jeszcze mniej przychylnie Amerykanie patrzą na Joe Bidena, bo 30 proc. ocenia go dobrze, a 54 proc. źle. George W. Bush odbieranyjest pozytywnie przez 42 proc., a negatywnie przez 33 proc., z kolei Bill Clinton cieszy się pozytywną opinią ze strony 38 proc. pytanych, a negatywne zdanie ma o nim 39 proc.

CNN zauważa, że postrzeganie byłych prezydentów często zmienia się wraz z upływem czasu. Na przykład, wizerunek Busha, który opuścił Biały Dom z bardzo negatywnymi ocenami, uległ znacznej poprawie w kolejnych latach. Z kolei Trump, który zakończył swoją pierwszą kadencję z poziomem zaledwie 33 proc. pozytywnych ocen odnotował wzrost poparcia do 46 proc. tuż przed swoją drugą inauguracją, po której jednak jego poparcie natychmiast zaczęło ponownie spadać.

Barack Obama od czasu opuszczenia urzędu prezydenta utrzymuje szerokie poparcie. Z kolei Joe Biden, który objął urząd z wynikiem 59 proc. poparcia, a opuścił go z wynikiem 33 proc. ma obecnie poparcie na poziomie niższym niż w jakimkolwiek momencie swojej prezydentury.

Kogo najbardziej podziwiają Amerykanie

Stacja CNN dodaje, że pytani o to, którego ze wszystkich amerykańskich prezydentów w historii Amerykanie podziwiają najbardziej, najwięcej wskazało na Obamę - 30 proc. Na drugim miejscu znalazł się Trump (19 proc.), na trzecim Abraham Lincoln (9 proc.), a na kolejnych Ronald Reagan (9 proc.), John F. Kennedy (6 proc.) i George Washington (5 proc.).

Źródło: CNN
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Tagi:
USABarack ObamaDonald TrumpJoe Biden
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