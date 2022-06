Kulisy zatrzymania sprawcy strzelaniny w kościele w Alabamie. "Uderzył go składanym krzesłem, powalił na ziemię"

Sprawca strzelaniny miał zostać obezwładniony składanym krzesłem i własnym pistoletem

Według pastora Douga Carpentera, który służył w kościele episkopalnym pod wezwaniem Świętego Stefana w Birmingham do 2005 roku, napastnika obezwładnił jeden z wiernych, a następnie przytrzymywał do przyjazdu policji: "Uderzył go składanym krzesłem, powalił na ziemię, odebrał pistolet i uderzył go nim w głowę" - powiedział Associated Press. Jak przyznał, nie był na miejscu tragedii, ale rozmawiał ze świadkami.