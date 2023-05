Atak na Kapitol. 18 lat więzienia dla Stewarta Rhodesa za "zmowę w celu wzniecenia buntu"

Rhodes i 10 innych członków jego organizacji zostało zatrzymanych w styczniu. Prokuratorzy dysponowali nagraniami i szyfrowanymi komunikatami, które przesyłali sobie członkowie grupy. Posłużyły one jako dowody na to, że Rhodes i członkowie jego ugrupowania wkrótce po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich z 2020 roku zaczęli przygotowywać "zbrojną rebelię", by nie dopuścić do przekazania władzy nowemu szefowi państwa.