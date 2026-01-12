Logo strona główna
Świat

Szefowa Komisji Europejskiej o "dwóch liniach obrony" Ukrainy

Zniszczony wieżowiec w Kijowie po ataku rosyjskim (17.06.2025)
Ursula von der Leyen o propozycji KE wykorzystania rosyjskich zamrożonych środków na pomoc finansową Ukrainie
Źródło: TVN24
Ursula von der Leyen podkreśliła, że pierwszą linią obrony Ukrainy będzie "ukraińskie wojsko, drugą - koalicja chętnych". Szefowa Komisji Europejskiej wyraziła też zadowolenie, że w sprawę gwarancji bezpieczeństwa zaangażowani są Amerykanie.

Przewodnicząca KE podczas rozmowy z korespondentami kilku europejskich redakcji opowiedziała m.in. o szczegółach szczytu koalicji chętnych, który odbył się 6 stycznia w Paryżu i był poświęcony gwarancjom bezpieczeństwa dla Ukrainy, a także finalizowanym porozumieniom handlowym z Mercosurem i Indiami. Jak zaznaczyła von der Leyen, na tym etapie podstawowe zasady dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy są jasne. - Pierwszą linią obroną są i będą ukraińskie siły zbrojne, dobrze wyszkolone, doświadczone w boju i dobrze wyposażone, przy czym to ostatnie jest w szczególności naszym zadaniem - powiedziała. - Drugą linią obrony jest koalicja chętnych. Bardzo dobrze się stało, że Amerykanie są zaangażowani, zwłaszcza w weryfikację i monitoring, a także w zabezpieczenie - podkreśliła.

"Rosja musi pokazać, że jej zależy na pokoju"

Jak dodała, na stole znalazły się solidne i jasno określone gwarancje bezpieczeństwa, które wraz z planem pokojowym stanowią sumę twardych negocjacji i ciężkiej pracy Ukraińców, Stanów Zjednoczonych, Europy i koalicji chętnych. - Teraz Rosja musi pokazać, że zależy jej na pokoju - powiedziała von der Leyen. Sojusznicy przygotowali także plan dotyczący odbudowy Ukrainy. - Zakładając, że dojdzie do zawieszenia broni, "Dokument Prosperity" analizuje działania, które należy podjąć w krótkim okresie i w ciągu najbliższych 10 lat, aby pobudzić gospodarkę Ukrainy i zapewnić jej ożywienie gospodarcze - wyjaśniła szefowa KE.

Mocny cios w plan Trumpa. "To dzisiaj nie jest możliwe"
Umowa z Mercosurem mimo sprzeciwu Polski

Von der Leyen skomentowała także ostateczną zgodę państw członkowskich UE na zawarcie umowy handlowej z blokiem państw Mercosuru: Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Unijne stolice zgodziły się na to w piątek mimo sprzeciwu Polski, Francji, Węgier, Austrii i Irlandii oraz licznych protestów rolników w całej Europie, którzy obawiają się napływu produktów rolnych z Ameryki Południowej. Von der Leyen uda się wraz z przewodniczącym Rady Europejskiej Antoniem Costą do Paragwaju, gdzie 17 stycznia dojdzie do podpisania umowy.

Jest decyzja Brukseli w sprawie umowy z Mercosurem
Według szefowej KE poza ekonomiczną wartością dodaną tej umowy, którą jest stworzenie największej na świecie strefy wolnego handlu z 700 milionami ludzi, najważniejszy jest sygnał, jaki ona wysyła. Według niej porozumienie z Mercosurem pokazuje, że w dzisiejszych czasach możliwe jest poleganie na sobie, partnerstwo na równych zasadach i sytuacja, w której wygrywają wszyscy. - Zrealizowaliśmy cele (związane ze współpracą - red.) z Mercosurem i ciężko pracujemy, aby zrealizować je w Indiach. Pod koniec stycznia pojadę tam na szczyt UE - Indie. Moim i (premiera Indii - red.) Narendry Modiego celem jest przygotowanie umowy do podpisania. Mamy też Meksyk, trwające negocjacje z Australią i nadchodzące ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi - powiedziała von der Leyen. Mowa jest o wstępnym podpisaniu umowy z Indiami, co uruchomi proces zatwierdzania jej w UE. Do takiego wstępnego zawarcia porozumienia z Mercosurem doszło w grudniu 2024 r.

"Tylko Grenlandia może decydować o sprawach Grenlandii"

Przewodnicząca KE przypomniała stanowisko Unii w sprawie Grenlandii, autonomicznego terytorium Danii, któremu prezydent USA Donald Trump grozi aneksją. - Tylko Dania i Grenlandia mogą decydować o sprawach dotyczących Danii i Grenlandii. Nic o nich bez nich - powiedziała. Przyznała jednak, że jest to także temat europejski, ponieważ bezpieczeństwo Arktyki ma dla nas ogromne znaczenie. - I co najważniejsze, jest to temat dla NATO - dodała.

Autorka/Autor: bż/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Vladyslav Musiienko

Ursula von der LeyenUkrainaRosjaUSAMercosurGrenlandia
