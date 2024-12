Dla Teheranu "to również był szok"

- To zaangażowanie jest kluczem do ustabilizowania stosunków i uniknięcia dalszych napięć w regionie – ocenił rozmówca Reutersa.

Upadek Asada

Według źródła zbliżonego do władzy stolicy Iranu, stosunki między Teheranem i Damaszkiem miały ulec znacznemu ochłodzeniu już rok temu. Co więcej, w ubiegłym tygodniu podczas wizyty w stolicy Syrii szef irańskiej dyplomacji miał osobiście poinformować Asada, że Iran nie będzie dalej wspierać Syrii, zwłaszcza dostawami broni i sprzętu wojskowego.

W ocenie analityków i ekspertów zbliżonych do władz w Teheranie reżim Asada już od wielu miesięcy miał być bardziej uciążliwym balastem dla irańskich władz, aniżeli ważnym ogniwem regionalnej koalicji. Sajed Lajlaz, analityk związany z rządem prezydenta Masuda Pezeszkiana, podkreślił, że "Asad stał się bardziej obciążeniem niż sojusznikiem, co oznacza, że jego czas dobiegł końca. Bronienie go nie było już uzasadnione, nawet jeśli oznaczało to poważną porażkę Iranu".