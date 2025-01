Unia Europejska "przygotowana", separatyści marzną

Ukraina wstrzymała w środę rano tranzyt rosyjskiego gazu przez swoje terytorium. Komisja Europejska wydała oświadczenie, w którym czytamy, że "jest to sytuacja oczekiwana, a Unia Europejska jest na to przygotowana". Ogrzewania nie ma w prorosyjskim Naddniestrzu - separatystycznym regionie Mołdawii.

Rzecznik Komisji Europejskiej, cytowany przez agencję Reuters, przekazał w środę rano, że "europejska infrastruktura gazowa jest na tyle elastyczna, że ​​może dostarczać gaz pochodzenia nierosyjskiego do Europy Środkowo-Wschodniej alternatywnymi trasami".

Jak mówił, wstrzymanie przez Ukrainę tranzytu rosyjskiego gazu do Europy to "sytuacja oczekiwana", a Unia Europejska jest na to przygotowana.