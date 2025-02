Pojawił się przełom, porozumienie możliwe już w najbliższych dniach. Co o nim wiemy 

Ta sprawa dzieliła administrację Donalda Trumpa i władze w Kijowie, ale wygląda na to, że ostatecznie doszło do porozumienia. Ukraina - najprawdopodobniej już w najbliższy piątek - podpisze umowę z USA w sprawie dostępu do zasobów mineralnych. Oto co wiemy o jej szczegółach.

Przedstawiciele ukraińskiego rządu oświadczyli, że są gotowi do podpisania umowy z USA o wspólnym zagospodarowaniu zasobów mineralnych, w tym ropy i gazu, po tym jak Stany Zjednoczone wycofały się ze swoich żądań dotyczących prawa do 500 miliardów dolarów potencjalnych przychodów z eksploatacji tych zasobów. Ten punkt najprawdopodobniej był najbardziej spornym w porozumieniu Ukrainy z USA w sprawie dostępu do zasobów mineralnych.

- Rzeczywiście, udało nam się osiągnąć dobre zmiany dla Ukrainy. Uważamy to za pozytywny wynik - mówił przedstawiciel rządu w Kijowie (jego nazwisko nie zostało podane) ukraińskiej sekcji BBC. Rozmówca z otoczenia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dodał z kolei, że "teraz warunki umowy są o wiele korzystniejsze dla Ukrainy".

Według dziennika "New York Times", omawiany projekt umowy - oprócz tego, że nie zawierał już żądań USA w sprawie prawa do 500 mld dolarów potencjalnych przychodów z eksploatacji ukraińskich zasobów, nie zawierał również postanowienia zobowiązującego Ukrainę do zwrotu USA kwoty pomocy, udzielonej w czasie rosyjskiej inwazji zbrojnej. "New York Times" odnotował, że "Ukraińcy zaczęli się czuć bardziej komfortowo po tym, kiedy Amerykanie zrezygnowali z części najbardziej uciążliwych warunków".

Prezydent Donald Trump wielokrotnie powtarzał, że "Stany Zjednoczone wydały 350 miliardów dolarów na wojnę w Ukrainie". "Dane te znacznie przekraczają kwoty faktycznie wydane" - odnotowała wcześniej ukraińska sekcja rozgłośni Głos Ameryki.

Macron poprawia Trumpa. "Przekazaliśmy realne pieniądze" Reuters

Co z gwarancjami bezpieczeństwa

W ostatecznej wersji umowy znalazł się zapis, zgodnie z którym zostanie utworzony fundusz, do którego Ukraina będzie wpłacać 50 procent dochodów z "przyszłej monetyzacji" swoich zasobów mineralnych, w tym ropy i gazu, oraz powiązanej z tym logistyki. Fundusz miałby inwestować w projekty w Ukrainie.

Według dziennika "New York Times" Stany Zjednoczone będą posiadać maksymalny udział finansowy w funduszu, dozwolony przez prawo amerykańskie.

W porozumieniu nie ma żadnego odniesienia do amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa, na których Kijów początkowo nalegał w zamian za zgodę na zawarcie umowy. Kluczowe kwestie umowy, takie jak wielkość udziału USA w funduszu i warunki umowy o wspólnym zagospodarowaniu zasobów mineralnych muszą zostać rozstrzygnięte w kolejnych dokumentach - podała ukraińska sekcja Radia Swoboda.

Również "New York Times" odnotował, że Zełenski wielokrotnie naciskał na gwarancje bezpieczeństwa dla swojego kraju w zamian za dostęp do minerałów, jednak projekty umów przejrzane przez dziennikarzy tego dziennika, nie zawierały zapisów, że USA zobowiązują się do udzielania takich gwarancji.

Zagłębie węglowe w ukraińskim Donbasie Shutterstock

Według ustaleń portalu Ukraińska Prawda, z porozumienia usunięto zapis, zgodnie z którym Stany Zjednoczone miałyby otrzymać stuprocentową kontrolę nad funduszem, na który miałyby być przekazywane dochody z rozwoju ukraińskich zasobów naturalnych. Zapis ten znajdował się w poprzedniej wersji dokumentu, którą Kijów uznał za nie do przyjęcia.

Wspólny udział Ukrainy i Stanów Zjednoczonych w funduszu ma być obliczany na podstawie faktycznych składek tych krajów.

Nowa wersja umowy nie zawiera też zapisu, że inwestycje w Ukrainie powinny zostać co najmniej podwojone z każdym zainwestowanym dolarem - napisała Ukraińska Prawda.

Co dalej

Według ukraińskich i europejskich mediów podpisanie umowy może nastąpić w Stanach Zjednoczonych już w najbliższy piątek. "New York Times" napisał, że podpiszą ją jako pierwsi sekretarz skarbu USA Scott Bessent i jego ukraiński odpowiednik Serhij Marczenko. Później do Waszyngtonu ma udać się prezydent Wołodymyr Zełenski, aby podpisać ją z Donaldem Trumpem.

O jakie złoża chodzi

Według badania przeprowadzonego przez Kijowską Szkołę Ekonomiczną Ukraina kontroluje ponad 100 głównych złóż minerałów. Na liście te są między innymi: tytan, lit, uran, grafit, beryl, mangan.

Tytan jest wykorzystywany w budownictwie, samolotach, implantach ortopedycznych oraz jako dodatek do farb i kosmetyków, w tym kremów przeciwsłonecznych. Według ukraińskich mediów kopalnie tytanu w środkowej Ukrainie odpowiadają za około sześć procent światowej produkcji - odnotował "New York Times".

Uran jest wykorzystywany w elektrowniach jądrowych i broni jądrowej. Ukraina ma największe rezerwy uranu w Europie.

Lit jest kluczowym pierwiastkiem w bateriach, w tym w pojazdach elektrycznych, a także innych produktach przemysłowych, w tym lekach. Ukraina ma jedną trzecią całkowitych rezerw litu w Europie, chociaż niektóre obszary, gdzie znajduje się ten surowiec, są położone na terenach objętych konfliktami zbrojnymi. Przed wojną z Rosją ukraińscy urzędnicy sugerowali Elonowi Muskowi, aby inwestował w ukraińskie kopalnie litu - przypomniał amerykański dziennik.

Cenne złoża w Ukrainie PAP

Autorka/Autor:tas/ft

Źródło: New York Times, Radio Swoboda, Ukraińska Prawda