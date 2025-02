Zestrzelony Su-25. Nagranie

Walki o Toreck w obwodzie donieckim

Wcześniej ministerstwo obrony Rosji informowało o zdobyciu Torecka, który Rosjanie nazywają Dzierżyńskiem. Miasto nosiło taką nazwę do 2016 roku. "Wyzwolone zostało miasto Dzierżyńsk (należące do nieuznawanej - red.) Donieckiej Republiki Ludowej" – ogłosił resort w Moskwie.

Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War, ISW) rosyjskie dowództwo chce przerzucić siły w kierunku Torecka, by wiosną i latem ułatwić sobie działania ofensywne w stronę Konstantynówki.