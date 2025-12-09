Ukraiński plan na pokój. Ma 20 punktów i jeszcze dziś trafi do Amerykanów

Maciej Woroch o spotkaniu liderów europejskich państw Źródło: tvn24

"NSA (doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego) będą pracować nad ostatnią wersją planu, którą przywiózł (sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem) Umierow. Myślę, że jutro plan będzie gotowy. Wieczorem, mniej więcej o tej porze. Jeszcze raz go przejrzymy i wyślemy do Stanów Zjednoczonych" - przekazał w poniedziałek Wołodymyr Zełenski, odpowiadając na pytania dziennikarzy w komunikatorze WhatsApp.

Jak zaznaczył, oryginalny 28-punktowy plan przedstawiony w listopadzie przez Donalda Trumpa obecnie liczy 20 punktów. Ocenił, że "punkty nieprzychylne Ukrainie zostały usunięte." - Amerykanie są zasadniczo nastawieni na znalezienie kompromisu. Oczywiście są trudne kwestie dotyczące terytorium. W tej sprawie nie znaleziono jeszcze kompromisu" - powiedział Zełenski.

Według Zełenskiego, Ukraina potrzebuje w tym roku jeszcze około 800 milionów dolarów, aby kupić amerykańską broń z pomocą europejskich sojuszników. W przyszłym roku Kijów będzie potrzebował za to około 15 miliardów dolarów na program PURL, który obejmuje zakup amerykańskiej broni dla Ukrainy przez kraje Europy. Wśród dostarczanego sprzętu znajdują się m.in. systemy obrony powietrznej, drony i amunicja do myśliwców F-16.

Chiny nie pomagają w zakończeniu wojny

Zełenski odniósł się także do roli Chin w wojnie w Ukrainie. Jak ocenił, rząd w Pekinie nie dąży do zakończenia konfliktu, ponieważ nie leży to w jego interesie. Zdaniem przywódcy Ukrainy, Chinom nie opłaca się dziś słaba ani przegrana Rosja, ponieważ – jak mówił – w nowej amerykańskiej doktrynie bezpieczeństwa widać wyraźne przeciwstawienie dwóch wielkich państw i gospodarek (Chin i USA).

"Chiny to silny kraj, silna gospodarka, a co najważniejsze w naszym przypadku – wpływ, jaki Chiny mają na Rosję, a osobiście na Putina. Jednak przy całym szacunku dla narodu chińskiego, historii i kultury, muszę szczerze powiedzieć, że nie widzę, aby zakończenie tej wojny było korzystne dla Chin" - powiedział.

Zełenski w podróży po Europie

Bieżący tydzień rozpoczął się dla Wołodymyra Zełenskiego pod znakiem spotkań w europejskimi liderami w poszczególnych stolicach. Głównym tematem rozmów są toczące się negocjacje pokojowe.

W poniedziałek Zełenski był w Londynie, gdzie spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. Tego samego dnia wieczorem poleciał do Brukseli na spotkanie z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą i sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

We wtorek z kolei ukraiński przywódca uda się do Włoch na rozmowy z premierką Giorgią Meloni. Zapowiedziana jest także audiencja u papieża Leona XIV w papieskiej rezydencji Castel Gandolfo.

