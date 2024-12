Po raz pierwszy zestrzelili śmigłowiec za pomocą morskiego drona. Nagranie

Do wpisu dołączono nagranie wideo z kamery umieszczonej na ukraińskim bezzałogowcu. Widać na nim, że dron Magura V5 jest atakowany z powietrza, najprawdopodobniej bronią maszynową. Można dostrzec także moment, kiedy rosyjski śmigłowiec zostaje trafiony i spada do Morza Czarnego.

W poniedziałek wieczorem i we wtorek nad ranem w Sewastopolu na zaanektowanym Krymie doszło do kilku eksplozji. Tamtejsze władze informowały o ataku ukraińskich dronów, w tym morskich.

Drony morskie Magura V5

Drony morskie Magura V5 zostały opracowane na zamówienie wywiadu wojskowego w Kijowie. Są wykorzystywane do prowadzenia obserwacji, rozpoznania, patrolowania, działań poszukiwawczo-ratowniczych, ostrzegania o minach, ochrony marynarki wojennej i atakowania wrogich celów. Dron Magura V5 ma ponad pięć metrów długości, może rozwinąć prędkość do 80 kilometrów na godzinę, jego zasięg wynosi od 400 do 800 km, może przenosić ładunek wybuchowy do 200 kg.