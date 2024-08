Ukraińcy weszli w Rosję "jak w masło". Generał Bieniek o tym, co dalej

Rosjanie w ogóle nie byli przygotowani na atak. Ukraińcy weszli w to terytorium jak w masło - powiedział w sobotę w TVN24 generał Mieczysław Bieniek, komentując ukraińską ofensywę w obwodzie kurskim w Rosji. - Dynamika tego natarcia pokazuje, że te cele, które sobie postawili, zostają osiągnięte - ocenił. Co dalej?

Armia ukraińska zaatakowała we wtorek obwód kurski w Rosji . W czwartek zajęła stację pomiaru gazu w miejscowości Sudża, przez którą rosyjski gaz przesyłany jest na południe Europy. Według źródeł rosyjskich, na terytorium obwodu kurskiego przeniknęło na odległość ponad 30 kilometrów około tysiąca ukraińskich żołnierzy wspieranych przez czołgi, pojazdy opancerzone, drony i artylerię.

W jego ocenie "Ukraina przeprowadzając ten atak, pokazała również, że może uderzyć w obiekty infrastruktury krytycznej, takie jak linie energetyczne, lotniska, rurociągi". - Pokazuje również to, że prowadząc takie działania, nie zabija niewinnych cywilów, tylko atakuje obiekty militarne, takie jak lotnisko na przykład - wskazał wojskowy.

Dwa cele: polityczny i militarny

- Celem politycznym na pewno było pokazanie Rosji, że my Ukraińcy walczymy o swój kraj. Potrafimy również atakować was z takich miejsc i na takie miejsca, z których wy wysyłacie swoje samoloty, wystrzeliwujecie rakiety na nasze obiekty. I dlatego też Zachód, między innymi Niemcy , Wielka Brytania , Stany Zjednoczone , mówią w sposób jasny: Ukraina ma prawo zaatakować obiekty, z których wy atakujecie ich terytorium - powiedział ekspert.

Ukraińcy "weszli jak masło"

- Zastanawia mnie również fakt, że Rosja tak nieudolnie, tak niezdarnie organizuje obronę swojego terytorium. Po prostu oni nie byli przygotowani w ogóle, że ktokolwiek ich może zaatakować. Ukraińcy weszli w to terytorium jak w masło - stwierdził.

Według niego pokazuje to drugi cel militarny Kijowa. - Jeśli Rosjanie chcieli się skoncentrować na prowadzeniu ofensywy na froncie ukraińskim, to zostało im to lekko pokrzyżowane - zauważył.